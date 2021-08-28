【平價口罩】深水埗特賣場$5一盒50個口罩　網民表示平到驚：用嚟做吓樣無妨

▲ 深水埗一間特賣場以$5出售一盒50個外科口罩，即平均$0.1一個。

疫情爆發初期，本港曾經出現口罩搶購潮，一盒口罩更被炒至「天價」。隨著供應穩定，現時價格已經回落，但深水埗有特賣場推出$5一盒50個3層外科口罩，即平均一毫子一個。不少網民表示「平到驚」，質疑口罩的質素和供貨來源。

▲ 深水埗有特賣場推出$5一盒50個口罩。（FB圖片）

位於深水埗一個特賣場，近日在其Facebook專頁發帖，以超低價出售外科口罩，一盒50個只售$5，即平均$0.1一個：

出一出去後樓梯掉垃圾，同響屋企打掃下都抵啦$5。

▲ 口罩為中國製造。（FB圖片）

口罩標示為中國製造

從產品圖中所見，口罩是由「QING DAO BRISUNNY IMPORT & EXPORT CO.,LTD」生產，盒上貼有「Produced for Japan」（為日本製造）的貼紙，聲稱是即棄3層外科口罩。而從另一張照片可見，盒上標示口罩為「Made in China」，即中國製造。

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網民：用嚟做吓樣無妨

口罩價錢令到不少網民嘩然，紛紛表示「平到驚」。有人質疑口罩的品質和效能，「係好平，但如果無效，間接害了人」、「原料喺邊度嚟」、「唔敢買」。另外有網民指自己是用家，「用緊好用，最重要係唔使俾差佬罰錢」、「呢隻係防罰款」。

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責任編輯：王明芳