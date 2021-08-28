【新冠疫苗】聶德權：長者接種率低    再爆疫情恐重症和死亡風險極高

▲ 長聶德權今日出席「油尖旺長者疫苗接種日」活動，在場約有170名區內長者前往官涌市政大廈的官涌體育館活動室參與健康講座，及了解打針資訊，其後義務醫護人員由即場解答長者的提問，長者可即場決定是否在接種中心接種科興或預約接種復必泰疫苗。(政府新聞處相片)

本港新冠疫苗首劑接種率至今達至6成，不過60歲或以上長者接種率僅佔合資格人口約11%，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今(28日)在電台節目表示，本港長者的疫苗接種低，在Delta變種病毒肆虐下，長者接種率要達至7成，本港才有望與內地通關。

公務員事務局局長聶德權今日出席「油尖旺長者疫苗接種日」活動，在場約有170名區內長者前往官涌市政大廈的官涌體育館活動室參與健康講座，了解新冠疫苗的資訊，並由義務醫護人員即場解答長者的提問，其後可即場決定是否在接種中心接種科興或預約接種復必泰疫苗。

聶德權表示，全球疫苗接種現已近50億劑，內地也已打20億劑，接種率高的國家或地區，長者接種率都處於高水平，但香港情況有別，70歲或以上長者接種率非常低，每4人僅1人接種了第一針，情況令人憂慮。

他又說，本港面對長者低接種率問題，一旦再次爆發疫情，他們面對重症和死亡情況的風險會極高，故長者應是最要獲保護的群組。無論是長者們，或者是他們的家人，應要客觀認識新冠疫苗。現時，本港提供的兩種新冠疫苗均對於減低重症和死亡情況高度有效，故呼籲長者應在冬季流感季節尚未來臨之前，抓緊時機立即接種新冠疫苗。

他又在社交媒體facebook撰文指在場與長者交流，有長者向他透露因對自己身體狀況有疑問，加上沒有專業人士單對單、面對面解答他們旳疑問，因此認為的這次疫苗接種日的一站式服務非常方便，由用家角度出發，十分貼心。他又舉例指其中95歲的劉婆婆精神奕奕，連自己的出生年月日都記得清清楚楚，聽完講座後即場接種。

聶德權昨日也對近來接種人數和預約接種出現下跌趨勢感到擔心，指專家強調疫苗的效用，現階段對抗病毒只有接種疫苗最為有效，只有社區接種率提高，才可以探討下一步放寬措施、為通關創造條件、研究「與病毒共存」

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責任編輯：楊玉珠

