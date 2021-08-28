【愛情陷阱】純情男墮網上情緣陷騙案 同居3年「女友姑媽」 竟是網戀女友本人

網上交友要小心，浙江杭州28歲男子小陸與楊姓女網友網戀逾3年，女方一直以家教嚴、父母反對為由從未謀面，對方更派出姑媽到小陸家住3年以「考察人品」，以結婚為目標交往的小陸不但悉心照料女友的姑媽，3年來還轉賬十多萬元人民幣給女友，但日前幫女友姑媽修理手機時赫然發現，「姑媽」竟是女友本人，故憤而報警。

綜合内地媒體報道，浙江杭州公安破獲一宗騙案，2017年，28歲小陸透過網路結識楊某女網友，兩人以結婚為前提交往，但始終從未謀面。小陸曾兩度到安徽找女友見面，卻女方以家教嚴、無法出門、被逼相親等藉口拒絕見面。2018年，楊女稱其「姑媽」到杭州散心，順便考察一下小陸人品，讓其好好照顧。小陸不之大有詐，並將其安排在家中居住，「女友姑媽」一住就住了三年。

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這三年來，楊女要求小陸每月給其轉錢作為未來兩人結婚的儲備金，見女友打算與自己結婚，小陸欣然同意，3年內總共轉賬逾十萬元人民幣。

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直至今年8月20日，女友姑媽手機保護膜破了，小陸幫「女友姑媽」更換手機螢幕貼膜時，意外發現手機內有自己跟女友的對話紀錄，驚覺自己朝思暮想卻從未見面的女友，與同一屋檐下生活了3年的女友姑媽許，竟是同一個人，而且還同時與好幾個男人發展網戀，隨即憤而報警。

「姑媽」被捕後坦承自己就是「楊女」，且同時跟多人都保持著曖昧關係，以不同的帳號扮演不幸的單親媽媽、涉世未深對婚姻充滿悲觀的年輕女子等眾多角色，卻沒有一個人發現其謊言，目前該名女子以詐騙罪被拘留，案件仍在進一步調查中。

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責任編輯︰王明芳