【母愛如湧泉】隨意稱讚「媽做的豆花蠻好吃」 男子連續食3個月豆花感崩潰

很多人都會說美言，但並不是每句稱讚的說話都可以隨便媽說。台灣KOL「滾滾」日前分享，稱自今年5月起，媽媽就不停煮豆花，連續煮了3個月，只因他當時不小心說了一句稱讚媽媽的說話。

綜合媒體報道，台灣在今年5月宣布進入「三級警戒」，很多台灣民眾都居家建議，而滾滾的媽媽那時開始學習製作豆花，可能是第一次吃到媽媽親手做的豆花，滾滾便說了一句「媽媽，你做的豆花蠻好吃的」，「惡夢」從此展開。

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滾滾稱，媽媽聽到家人那麽喜歡，自那天起便每天都做豆花，

一直做，一直做，一直做，然後我已經吃了三個月豆花了。

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而他又心想，媽媽做得那麼辛苦，所以他每晚回到家都會吃一盒豆花：

她看到我吃完一盒，以為我真的很喜歡吃，隔天她又做了3盒。

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滾滾崩潰稱，這是「湧泉般的母愛噴發」，他心知媽媽是因為愛自己所以才不辭勞苦一直煮，但不知道「甚麼時候才能吃得完」，每天看到整個雪櫃都是豆花，他無奈稱，自己已經「生無可戀」。

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責任編輯︰王明芳