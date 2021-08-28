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黃妍開騷觀眾大叫Anson Lo　自爆是姜糖盼有機會合作

娛樂 16:00 2021/08/28

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黃妍在海洋公園開騷。

唱作人黃妍於8月27日晚假海洋公園怡慶坊舉行了她的第二次個人音樂會《dear you, dear me》，全場座無虛席。

除了以《九道痕跡》及《黃妍說》的新舊歌曲說故事， 黃妍也在因應音樂會主軸概念，融入不同的代表作品，如王菲的〈胡思亂想〉、容祖兒的〈黃色大門〉、王菀之的〈末日〉及盧凱彤的〈你根本不是我的誰〉等，以回應近來對自身生活的思考， 立體地串連出是次演唱會的主題。

跟魏如萱隔空合唱。

全場最驚喜的一刻，是身在台灣的魏如萱（娃娃）以視像形式出現於音樂會之中，並與黃妍隔空合唱〈don’t cry don’t cry〉，見證音樂交流不被疫情影響，掀起全晚高潮。黃妍透露今次「膽粗粗」在社交平台向偶像魏如萱發出邀請，沒想到對方爽快答應，並回傳錄音及短片，令小粉絲黃妍十分興奮。

黃妍稱拿着的木結他是「老公」，台下有人大叫Anson Lo（盧瀚霆）。黃妍反問是否Anson Lo來了？

也完騷後受訪，不明白與Anson Lo有何關係，反自爆是「姜糖」，稱曾見過對方，但不好意思行過去，很欣賞他為人謙虛，舞台上的表演好好睇，很想有機會合作。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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