ANSONBEAN首做商場騷頻呼緊張　將進軍影壇挑戰演技

▲ ANSONBEAN商場跳唱。

ANSONBEAN（陳毅燊）今日出席「皇室堡．Sanrio Characters 超萌競技場閉幕禮」，與Sanrio家族活力男子組成員一同熱鬥連場，ANSONBEAN除了大開金口獻唱勁外，更與豆粉們大玩遊戲，連環送上多份限定版禮品！

近日忙於推出新曲的ANSONBEAN，直言非常感恩得到商場青睞，可以參與不同工作及嘗試，亦希望各位朋友繼續支持接下來的工作。

▲ 大玩遊戲。

被問及暑假回顧，ANSONBEAN亦指出他亦有留意多項運動賽事，而運動員於賽事中的表現亦激勵他勤加操練，改善身體線條，以最佳狀態迎接未來不同挑戰。

問到最新動向，ANSONBEAN透露剛參與電影拍攝工作，對於首次拍戲的他，亦算是一個全新挑戰。他更即場呼籲大家拭目以待，期待他於電影中的表現。

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活動中，ANSONBEAN大展其友善親和力，與豆粉們於台上大玩遊戲互動。而ANSONBEAN更為閉幕禮接連獻唱《CRUSH (oh no!)》及演繹《Manolo》。

▲ 將首次拍戲。

獻唱最新派台作品《CRUSH (oh no!)》時更大騷精湛舞藝，又跳又唱實令在場氣氛再度升溫！活動結束時，ANSONBEAN更與台下粉絲大合照。