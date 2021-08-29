【HERE & THERE演唱會】Aga+Dear Jane久違唱Live加碼Encore　楊洛婷帶囡囡台前與Tim握手打氣

▲ 江海迦（Aga）和樂隊Dear Jane齊齊受訪。

《AGA X DEAR JANE：HERE & THERE》演唱會於昨晚（8月28日）假香港會議展覽中心舉行，江海迦（Aga）和樂隊Dear Jane久未為大型音樂會作現場演出，台下樂迷歡呼聲不斷，更臨場再Encore。

是次音樂會以距離與時間為主軸，Aga和Dear Jane於騷後接受TOPick訪問，一同分享演出感受。

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演唱會完結後，Aga和Dear Jane異口同聲大呼：「唔夠喉啊！」

Dear Jane的黃天翱（Tim）表示：「剛才一下台到化妝房時已說不夠，因為太久沒參與Live Show，太久沒有在這樣的舞台，也太久沒有在現場看見這麼多觀眾。這數點加起來的氣氛、Energy，真的有點想念。」

Aga感慨道：「久違了。」Tim謂：「今晚這種感覺真的是『唔夠喉』。」

Aga表示：「這場地、這規模、這種音樂會，我現時是十分珍惜的。以前可能一年有機會做很多個騷，跟今次的感覺很不同，今次再次站到台上，大家也有點沉澱及改變，以自身來說。特別覺得有意義是因為自己做音樂，可以用音樂跟大家分享，令大家有開心的一晚，是這三年來很多人都很需要的。很開心自己可以成為One of them。」

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由於樂迷反應熱烈，Aga和Dear Jane臨時再Encore多一首歌，以音樂答謝大家的支持。

Aga坦言：「很Shock的，因為沒預料會有Encore。」Tim附和：「不懂得應付。」Aga又謂：「突然間對這場合感到很生疏。」

Tim覺得：「其實很開心、感動的，不止是大家在大叫Encore，而是感受到大家的不捨得及肯定。我們已經知道我們需要再送大家一首歌。很多謝觀眾與我們渡過這開心的一晚。」

他指最後一首歌其實本來是沒想過的，「不過觀眾『唔夠喉』，我們聽到導演的提議，其實我們有考慮過玩之前有玩過的歌，但覺得不好。」

他續說：「跟Aga商量後，選擇了《哪裡只得我共你》，這首歌本來也是在騷的Run Down內，只是修改後捨棄了。其實這首歌也很配合今次的主題，大家分隔在很遠的地方，這首歌可連繫著大家，所以很有意思。」

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Aga指：「今次很欣賞導演的概念，很多人都分隔異地，就如我跟家人一樣，已整年不見。」

她指出：「過往所有的演唱會他們也在，今次則不能。會有一份可惜，媽媽今早有跟我說Good Show，著我喝一些雪梨蘋果水，雖然距離好像很遠，但大家的心很近。」

Tim於台上指Aga和他們屬於兩個不同的世界並成功Connected，他解釋：「我覺得大家也是在不同的世界，每個人也有自己的世界，如何去連繫觀眾是有很多不同的方法，而較容易有共鳴的就是音樂。」

他又謂：「關於這主題，因為大家的音樂都可陪伴大家去渡過一些共通的時間，所以我在舞台上說大家都有自己的世界。」

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Dear Jane將於9月22日至24日再踏紅館，Tim表示：「今次可當作是熱身，紅館當然會玩多兩、三倍的歌，但其實我們在練習這個騷的過程也向着練紅館的方向去綵排的。」

他感嘆指：「這個騷終於完成了，休息一天過後便開始練習，僅剩下一星期便進入Rehearsal Room，所以別讓它停下來！」

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記者：梁樂欣、張懿慧