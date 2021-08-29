【明星扮靚】張新悅產後坐月暴肥　4孩之母靠一個方法修身做靚媽

▲ 靚媽張新悅孕後努力keep fit保好身段。

現年45歲的張新悅自2007年與楊哲安結婚後，夫妻十分恩愛，夫婦一共生了4個女。張新悅由人妻再4度升呢為人母，但仍然保持美好身段。

張新悅在由關心妍、孫慧雪、張美妮主持的網上節目《靚媽圍爐》任嘉賓。張新悅婚後專心相夫教女外，原來用跑樓梯、一日敷三次面膜來凍齡keep fit ，聽到三位主持也嘩嘩聲。

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不強迫女兒補習

張新悅謂一直沒想過自己會是4女之母，生了兩個後已經覺得要「封肚」停產，後面兩個都是不小心後又不小心而來的。

現在大女12歲，二女10歲，三女6歲，最細一個3歲，坦言做4個女兒的母親並不容易，當4個小朋友一起嘈住玩時，有時會嘈到她頭痛，而現在的小朋友又要溝通又要尊重，為了父母就更加吃力，她常要每個女兒分配不同私人時間讓她們覺得受到重視，所以也勞心勞力。

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至於教女法則，張新悅說自己一直都是「求學不是求分數」從來不強迫、從來不曾帶去補習，只會讓他們參加興趣班，畫畫跳舞。

不去迫她們，反而令女兒們自動自覺讀書、自動自覺學習：「個大女曾經話，考試得C，別人有補習就有A，自己好似好醜，我就話冇人幫你你都C，已經係得到人哋地個個A一樣級數。哈哈。」

靠一招零妊娠紋

關心妍，孫慧雪、張美妮對張新悅教女方式讚嘆外，對她保持身材、凍齡有術都驚嘆不已。張新悅自爆因為怕大肚有妊娠紋，所以懷胎開始就不停抹油，抹到連衫都是油蹟味，但日子有功，又竟然一條紋都沒有。

她每次生完坐月亦都跟足傳統，一個月不外出兼不洗頭，而且她對飲食很嚴格，從不吃甜食，煎炸，垃圾食物也不放進口。

可是她自爆孕後也曾暴肥：「其實都肥過，肥到連我媽咪都話我好停，要keep返下。」而她修身就是靠一個方法----做帶氧運動。她回憶說：「我就開始係屋企跑樓梯囉，跑十幾二十層.....跑步要出街，跑樓梯唔駛嘛，同埋係屋企跳繩囉，我跳近千次成個人濕曬先停。」

至於保養皮膚方面，張新悅分享：「我成日做面膜，一早一晚每日兩次，有時得閒做3次添，哈哈，可能係咁關係，所以重叫保住得幾好。」

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蘇絲黃教整沙律

此外，靚媽圍爐最近又請了蘇絲黃教關心妍及張美妮整減肥沙律，兩位靚媽學得非常開心。關心妍原來是蘇絲黃粉絲，所以今次第一次跟蘇絲黃學煮東西，簡直是覺得夢想成真。

節目中，張美妮七手八腳連砌蘋果都搞唔店，被阿蘇鬧: 「你可唔可以乾淨一些？你嫁咗未？邊個咁不幸係你老公？」搞到美妮面都紅曬，十分搞笑。

阿蘇講到自己最初教煮食班，見到白白痴痴學員，自己頂不住直退回700多元給對方，同對方講拜拜。

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不過現在就學會積陰德，少鬧人一些，搞講到這裡，阿蘇突然向美妮道歉：「對唔住剛剛都鬧咗你一下，人哋砌蘋果，砌到三尖角係人地自由，我真係又多口，我依家同你講句對唔住。」搞到美妮又尷又好笑。

阿蘇又話自己同金燕玲在疫情期間都肥了10多20磅，所以最近去見營養師，跟營養師的飲食指導後，真的減了不少磅。

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