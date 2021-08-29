【瘦身餐單】趙薇被指包機逃到法國 由圓潤到擁少女纖腿一個月減26磅

▲ 趙薇被指包機逃到法國，由圓潤到擁少女纖腿一個月減26磅。

內地女星趙薇近日傳出遭內地封殺，她所主演的作品全部被下架，更有指她已被列為「劣迹藝人」黑名單，其好友黃曉明及李冰冰被指「割席」，在社交網刪除跟趙薇的合照。直到現在，所有圈中人指跟趙薇「失聯」，趙薇行踪如「人間蒸發」。

內地昨日突然傳出趙薇連夜包機「走佬」去法國，有內地網友爆料，聲稱趙薇包機直往法國波爾多，並指在法國時間27日已抵達當地機場。其實趙薇多年前已在法國波爾多買入酒莊，並大搞自家品牌紅酒，男星謝霆鋒曾到該酒莊拍攝節目《十二道鋒味》。

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45歲趙薇擁少女般的纖腿

趙薇曾在一個月減26磅，早前在內地綜藝《中餐廳》第2季登場，在《中餐廳》的第一季節目，饞嘴的趙薇身型明顯較圓潤，但在第二季節目中，身形瘦了很多，被網民稱讚一女之母的竟擁有少女身材，趙薇在訪問中提及：「以前食飯太多了，吃飯都是第一個拿筷子，最後一個放下筷子的，但現在就少吃多運動。」

趙薇婚後曾一度身型變胖，高峰時曾接近125磅，不過減肥後體型明顯纖瘦不少，她曾向傳媒稱一個月內減了26磅，而不少網民猜測現時趙薇體重不足100磅。

原來趙薇減肥期間，每天依舊食三餐，其中一餐是流質食物，如雞湯（去掉雞皮）、米粥及脫脂牛奶，不同種類食物可提供各種的營養。

由於趙薇極喜歡食朱古力，減肥期間不戒朱古力，但會選可可含量75%的黑朱古力，因它含咖啡因有抑制食慾的效果。

趙薇亦勤做運動，首選是游水，每次持續游半小時，游大約1,000米，期間只會休息幾次，然後再繼續游。

另外，趙薇會定期做指壓按摩，因感到放鬆，而且指壓按摩可減少脂肪堆積，對瘦大腿、小腹，以及消除臉部水腫都有功效，故趙薇會經常做。

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