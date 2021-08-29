【痛失至親】幼園單親媽月賺8千養3子遇車禍　兩子慘死倖存幼子截肢搶救

▲ 台灣一名單親女教師載3子出門慘遇車禍，兩子被拋出慘死。

台灣日前發生一宗致命交通意外，雲林縣水林鄉一名任職幼稚園老師的單親媽媽，27日駕車載3名兒子外出，途中與私家車相撞失控翻側，兩名分別13、14歲的兒子被拋出車外慘死，倖存9歲幼子手臂開放性骨折，須截肢搶救。

綜合台媒報導，該名39歲單親媽姓林，事發當日早上，她開車載3名兒子出席活動，行經田間小路時，與私家車相撞失控翻側，兩名兒子被拋出車外當場死亡，倖存幼子右臂須截肢搶救。單親媽頭部受撞擊致鼻樑骨折，送院治療。

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靠月薪8千養活全家

據悉林女丈夫去年在睡夢中猝死，她靠任職幼稚園老師月領2.8萬台幣（約8000港元），獨力照顧3名兒子及70多歲的奶奶。

幼稚園園長向當地媒體表示，林女擔任幼稚園老師10多年，表現良好，在丈夫過身後獨力支撐家庭，雖感辛苦但從無怨言。為維持生計，她不時做兼職，工作至凌晨1、2點，才勉強應付孩子的學費及生活費。

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事發當日林女向園長請假，被告知可能獲加薪，感到高興，想不到隨後卻發生意外，令人感震驚及難過。事情一出引發外界關注，雲林縣長張麗善表示，醫療費將由政府幫忙支付，喪葬費則會透過夜市慈愛會處理。

雲林縣政府社會處亦成立社會救助專戶，讓善心人士捐款幫助。幼稚園亦確認會向林女加薪，希望她與兒子能夠早日康復，走出傷痛，回歸正常生活。

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責任編輯︰王明芳