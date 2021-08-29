【開學】學界指中六學生臨近公開試打針誘因較大　料小學恢復全日面授機會微　

▲ 學界料小學恢復全日面授機會微。（資料圖片）

教育局早前宣布若學校教職員及學生，各達70%新冠疫苗接種率，才可恢復全日面授課堂。香港島校長聯會副主席詹漢銘表示，大部份小學生都不足12歲，未能接種新冠疫苗，故小學可以恢復全日面授課堂的機會不大。中學校長會主席連鎮邦則認為個別班級學生，如中五、中六學生因臨近公開試打針誘因較大，或可達至7成接種率，相信會陸續恢復全日面授。

香港島校長聯會副主席詹漢銘今早（29日）出席電台節目時表示，雖然該校有9成的老師及員工已經接種疫苗，不過但由於大部份小學生都不足12歲，未能接種新冠疫苗，因此相信小學生在新學年，在學校上全日課的機會不大。另學校已在本月初開始準備，在新學年只安排半日面授課，餘下半日則會安排網課或其他活動。

他又說，由於去年因疫情未能開學，以致很多情況未能面對面向學生交代，只可透過電話或家長會的時候交代，更笑言自己這兩年因學生經常戴口罩而得知學生的樣子。他直言，半日面授對低年級小學生影響較大，尤其自律能力較弱的學生，成績跌幅顯著，「相比以前多咗人留班」。

中學校長會主席連鎮邦則於同一節目中表示，疫情至今約一年半，學界今年繼續有不一樣的暑假。教育局在月初公布新學年安排後，學校正彈性調整時間表，另正著手核實師生接種紀錄。他又讚揚教育界在疫情上靈活多變，仍然盡力照顧好學生的成長及學習。 其中，特別關注今年升中六的學生，因他們為疫情下最受影響的一群，預計他們因臨近公開試，為恢復全日課而打針的誘因較大。

他坦言對教師最大的挑戰是，若班上有跨境學生則需利用混合的教學模式，除了要教授面前的學生外，亦要協助網課的跨境學生，更指有部分跨境學生因未能通關上課而選擇休學，甚至是有學生因為家庭問題而選擇退學，到內地讀書。

連鎮邦又指，由於本月初才收到有關通知，隨即已馬上聯絡家長、學生會及班會代表等，通知最新的午饍、活動安排，指要學生在學開前就完成兩針未必可行，惟相信會陸續做到有關要求。他又說，教育局最近亦公布指引，包括學生午飯時的座位安排、衞生防護要求等；同時符合7成接種率的條件下，學校亦可復辦水運會及陸運會。

連指出，上月中旬已經就新一份《施政報告》，向特首提交意見書，指雖然現屆政府已經在教育上投放相當多資源，但往後仍然要更著重保留、吸納、培育及尊重人才。他又說，近日差不多每天都被追訪有關教師離職和學生退學的問題，建議當局對全港師資進行調查，考慮調整師資培訓課程的名額；另發現本港學生在國際評估一向名列前茅，惟近年開始呈下降趨勢，認為要全面改善中小學的數學及科學課程。

在尊重人才方面，他期望港府成立「教學專業議會」，提升教育工作者的專業地位「讓教育專業回歸專業」，並解釋世界一直在變，老師以前學習的方法未必適合現今的社會，「要學生學得好，是一件很專業的事」，強調照顧學生是老師首要的目標，希望可以提升教學質素。

詹漢銘則認為，適齡學童人口下跌是一個好機會，可以加強推行小班教學，指人口升跌是自然的循環，中小學長久面對收生壓力。他表示自己擔任校長10多年，每年都是「煮到埋嚟先食」，沒有長遠解決方案，建議教育局制訂長遠規劃，針對性解決問題。

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責任編輯：郭詩詩