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【開心速遞】佐治親講離開《愛回家》原因　張明偉：希望公司珍惜訓練班藝員同事

娛樂 13:03 2021/08/29

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「佐治」張明偉講離開TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》原因。

張明偉在TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》內飾演一頭亂髮的「佐治」，甚為搶鏡。他的角色曾與池子孝（阮政峰飾）組Hehe情侶檔，十分出位。

可是在上周四（8月26日），張明偉卻於個人社交網站發文宣布告別劇集，結束3年多的「佐治生涯」，並寫：「衷心多謝你地每一位支持，希望大家日後留意我其他作品討論，有緣再見🥰。」

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此文告別一出，TOPick曾向張明偉詢問原因，但他當時只回覆：「暫時不能透露。」事隔幾天，張明偉終於回覆TOPick，首度公開離開的原因。

張明偉未有點名地表示：「新官上任之後，以為會有好開始，結果………心灰意冷。我這種閒角，隨時都會突然消失。倒不如在觀眾心中留下好印象，有緣再會。」

另外，他語重心長地向TVB「進諫」稱：「還有很多像我一樣追夢嘅年青人，帶著熱誠和希望入行。他們付出了青春，夢想和前途，只希望公司學懂尊重，珍惜及好好對待這班默默耕耘，由低做起嘅訓練班藝員同事。」

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創作歌手具才華

張明偉對TVB的進諫特別提及藝員訓練班，因為他本身也是藝訓班出身。

張明偉在2010年於美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）傳理系畢業後返港，同年加入TVB任《今日VIP》助理編導，之後入讀TVB第25期藝員訓練班，在2011年畢業後成為藝員，一直默默耕耘，終於憑《愛‧回家之開心速遞》飾演佐治一角功入屋。

演員之外，他同時是創作歌手，為樂隊「Charming Way」之主音及吉他手。而樂隊前身「Leohart」，曾在20130年的香港青年樂隊大賽奪得冠軍。他現時仍舊定期創作或翻唱歌曲，並在Youtube發布以歌會知音。

記者：梁樂欣

同場加映：林淑敏、許家傑、梁禹勤專訪

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