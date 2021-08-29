【疫苗接種】聶德權盼9月底前首劑接種率達7成　港府會繼續鼓勵長者打針

▲ 公務員事務局長聶德權。（資料圖片）

全港首針接種率達六成，公務員事務局長聶德權期望，階段性目標是期望在9月底前，接種首針的人口達7成，又指長者的接種率最低，70歲以上不足3成人已打針，未來會繼續鼓勵他們接種。

聶德權今早（29日）出席電視訪問後表示，近日預約接種或打針率有下降趨勢，認為市民仍然繼續努力提升疫苗接種率，因為全球大環境下，新一波疫情有向上趨勢，尤其Delta變種病毒傳播得快，對疫情爆發存在很大風險，強調接種疫苗後可以大大減低感染後重症和死亡機會，對個人而言是一個很重要的保護，另可以防止本地社區大規模爆發。

他指出，本港至今接種只少一劑新冠疫苗的人口升至6成，階段性目標是期望在9月底前，接種首針的人口達7成。他又提到，長者是一群感染風險很高的人士，惟其接種率最低，70歲以上不足3成人已打針，港府未來會繼續以方便長者的方法，鼓勵他們接種。他說，本港的階段性目標是期望在9月底前，接種首針的人口達7成。

聶德權又說，公務員的接種率達9成，呼籲其他僱主為保護員工及企業，均應鼓勵員工接種疫苗。

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責任編輯：郭詩詩