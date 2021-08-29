【宋元文物】宋皇臺站文物展櫃展出400件文物　古蹟辦正籌備下一個文物展　

▲ 「聖山遺粹──宋皇臺出土宋元文物展」有超過400件珍貴的出土文物，包括宋元時期陶瓷碎片、建築構件、宋代貨幣等。（網誌圖片）

屯馬綫今年6月全線通車，而其中一個新啟用的宋皇臺站，設有全港首個車站文物館，展出約400件宋元時期的出土文物。發展局局長黃偉綸今日（29日）發表網誌，指該文物展是香港首個在車站內設置的文物展覽，古物古蹟辦事處在70多萬件文物中，精選出逾400件宋元時期文物作展品，又透露古蹟辦正籌備下一個文物展，呼籲市民密切留意。

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黃偉綸於網誌中指出，在2012至2015年間，為配合宋皇臺站建設工程，港鐵委託考古專家於工程範圍進行考古工作，結果出土大量宋元時期的考古遺存，包括宋代石構水井、70多萬片宋元陶瓷碎片等；文物移交考古團隊則在2017及2018年分批進行。

古蹟辦考古組館長馬文光說，接收文物後，同事會進行整理和研究工作，包括記錄文物的器型、狀況、文物的長闊高等，並多角度拍攝文物，以作紀錄。文物和其出土資料，會妥善地以透明膠袋儲存。同時，文物的資料會輸入古蹟辦文物管理電腦系統，方便研究、查閱和管理。

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馬文光指，由於宋元時期文物埋藏地下超過700年，大部分出土時只是碎片，很難看出文物原本的模樣，需要人手作後期修補。古蹟辦同事會為器物進行拼對，並以特別的黏合劑把屬於同一器物的碎片拼貼，亦會以白色石膏填補器物缺失的部分，盡力把它們還原。公眾可透過文物的顏色，分辨哪部分是修補，哪部分是器物的原件。

古蹟辦執行秘書蕭麗娟說，宋皇臺站考古工作共發現70多萬片文物，為了讓公眾了解考古發掘的成果，古蹟辦特別與港鐵商討在站內展出出土的文物，港鐵亦配合並提供兩個分別長7米及15米的展櫃，供古蹟辦展示及介紹文物。

她又說，在港鐵站陳列考古文物是新嘗試，是次展覽展出的出土文物超過400件/片，以宋元時期陶瓷器碎片為主，種類包括香爐、龍泉窰系青瓷、福建窰系青釉瓷等，還有宋代貨幣、宋元時期建築構件。

黃偉綸於網誌中感謝古蹟辦的同事，以一貫認真和專業的態度，把文物帶到宋皇臺站，讓大家有不一樣的觀賞文物體驗，窺探宋元古人的生活面貌；另透露古蹟辦現正密鑼緊鼓籌備下一個宋皇臺站的文物展，呼籲市民密切留意有關公布。

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責任編輯：郭詩詩