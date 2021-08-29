【聲夢傳奇】炎明熹升中五趕暑期作業　Gigi隨姑母生活與姑丈情如父女

▲ 炎明熹被姑丈取笑臨急抱佛腳。

《聲夢傳奇》學員畢業演唱會《聲夢傳奇First Live On Stage》在昨晚（8月28日）於翡翠台播出。雖然眾人在台上功架十足，但其實當中不少學員年紀尚輕，仍在求學階段，他們將要結束暑假重返校園上課。

今年只得14歲、就讀宣道國際學校的姚焯菲（Chantel）在8月24日已開學上課。至於現年16歲、就讀油塘聖安當女書院的炎明熹（Gigi）將在9月1日開課，升班成為中五學生。

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炎明熹趕暑期功課

不過整個暑假都忙於《聲夢傳奇》比賽、演唱會，以及大小公開活動的Gigi確實非常忙，她在上周四（8月26日）出席《新城30+集體回憶音樂會》時已表示，未做晒暑期作業。

日前，她的姑丈把Gigi生活點滴放上IG story分享，上載炎明熹在家中趕功課的情況。原來她在開學前的倒數日子「臨急抱佛腳」趕做作業，姑丈並取笑Gigi寫道：「佢趕緊功課，係咁叫救命。」

但從片中所見，Gigi在埋頭苦幹地認真畫畫，而且畫功不俗，看來她不但能歌擅舞，還畫得一手好畫，可說非常有藝術天份。

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盼早日與父母團聚

炎明熹的父母是內地人，在香港出生的Gigi從小便隨姑媽一家生活。她曾透露有一名12歲弟弟及8歲妹妹：「他們都是在內地居住及讀書，由於我自小便來港生活，因而一直以來也很少跟弟妹見面，直到有長假期才可回內地。」

所以炎明熹當日在《聲夢傳奇》一人連摘三個獎項後接受TOPick訪問時，坦言希望能盡快跟在內地生活的父母見面。

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隨姑丈一家生活

當時炎明熹回答說：「這些年都很少去見親人，一直都靠手機通訊，但手機跟現實相見是相差很遠，只可靠手機聽到他的聲音或得悉其狀態，但真的很少可以親身去見他們。」而且她表示爺爺嫲嫲年紀大，所以很想見他們，十分孝順。

幸好姑丈一家十分愛錫炎明熹，她曾稱：「姑媽及姑丈也很愛錫我，家中的表哥和表姊也很照顧我。」姑丈為照顧炎明熹，常陪她出席比賽、公開活動等，簡直視如己出。

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