【拋妻棄子】誕尖頭畸形B遭夫拋棄　狠父拒認親生骨肉：快把怪物殺掉

▲ 非洲一名媽媽誕下頭部畸形BB，遭丈夫拋棄。

親生骨肉竟被父親狠心拋棄，非洲盧旺達一名媽媽誕下尖頭畸形男嬰，父親得知後拒認兒子，要求妻子把BB殺掉，隨後更拋下母子離去。媽媽不願放棄兒子，打算獨力將他撫養成人。

誕下畸形B遭丈夫嫌棄

綜合外媒報導，盧旺達女子Bajeneza Liberata與丈夫育有數名孩子，均無異狀，一家人原本生活幸福。最近她誕下一名頭部畸形的男嬰，遭丈夫嫌棄。據指當時父親看了兒子一眼，拒認親生骨肉，稱BB是「魔鬼的後裔」，要求妻子把他殺掉：

把他送回去給魔鬼，他是魔鬼送來的。

丈夫說畢後轉身離開，留下剛生產的妻子在醫院。醫生表示無法得知BB頭部畸形成因，令媽媽感到擔憂。她休養數日後出院，由於丈夫不容她返家，只好帶着男嬰回家鄉求助。村民看到尖頭BB，無不感到驚訝，形容BB像是外星人，不停取笑及侮辱兩母子。據網上流傳影片顯示，男嬰頭部現三角形、身體瘦弱，看起來甚為痛苦，經常在媽媽懷裏哭泣。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

母親堅持撫養成人

女子接受外媒訪問時表示，自己原本沒有工作，遭丈夫拋棄後設法找工作養活家庭。有村民勸她殺掉兒子，但她不願放棄小生命，堅持將他撫養成人，指無論BB看起來多怪，都是她的親生骨肉。

有團體在GoFundme發起眾籌，希望幫助小男孩到外國治療。不少捐款者留下打氣說話，希望兩母子能夠改善生活，「希望男嬰能到有效治療，快樂地生活」、「希望小男孩可以平安健康長大」、「期望寶寶能得到妥善的醫療及照顧，由衷的讚嘆母愛的偉大」。

最新影片：印裔港生科大神科畢業投身金融盼脫貧

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰王明芳