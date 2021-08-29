【公社科】72.9%受訪教師指「一國兩制」下香港單元最難教　智庫倡當局盡快提供已送審教材

▲ 青年創研庫公布最新研究結果「更新高中核心科目課程：挑戰與應對」。（曾耀輝攝）

高中通識科將於今年9月起被「公民與社會發展科」逐步取代。青年創研庫今（29日）公布研究報告，受訪通識科教師較其他科目教師在教學準備及信心方面最為不足，最高評分為10分中兩者分別只有2.49及3.63分；同時也感到最大壓力，達7.97分。

青協青年創研庫公布「更新高中核心科目課程：挑戰與應對」研究報告，團隊在6月21日至7月19日期間，訪問了395名高中核心科目主任和975名初中生；另訪談11名中學教師和3名中學校長，以了解教師在高中核心科目更新課程下的準備工作和心理情況。

受訪教師中均表示大致清楚相關課程改動，平均分高於6分，惟在教材教案準備方面，中文科和通識科得分只有4.8分及2.49分。而受訪的初中生對各核心科目轉變的認知一般，平均分均低於4.9。

在公民科方面，67.7%受訪教師認為最大挑戰是缺乏詳細課程內容；並認為「一國兩制下的香港」是最難教的單元，達72.9%。另有74%同意「新課程減弱學生多角度分析的能力」。

就公社科三大主題單元，受訪學生對於「『一國兩制』下的香港」、「改革開放以來的國家」和「互聯相依的當代世界」的興趣，平均分分別為4.37，4.20和5.71分，前兩項均未達5分的中位數。至於課程包含內地考察，33.7%受訪學生希望加入「與當地學生交流」和32.0%相關學生希望「了解創新科技發展」的元素。

另外，在中文科方面，受訪教師認為學習中文需平衡讀、寫、聽、說四方面的能力，平均分達7.72分；另50.6%教師認為優化課程有助提升學生欣賞文言經典作品的能力，但61.4%教師擔心課程刪減說話卷，會減弱學生的說話能力。

青年創研庫教育組副召集人林惠業認為，當局應為優化措施作更多宣傳和解說，讓社會人士明白改動理念及推行方式，並盡快為教師提供更多參考教材、教案及工作坊，以協助教師規劃課堂，加深其掌握將課程理念應用到課堂的實踐；而考評局亦應盡快提供更多與課程指引一致的考評準則和示例，增加教師面對轉變的信心。基於公民科大幅刪減課時，對相關教師的需求減少，林惠業期望當局為他們提供轉型培訓。

青年創研庫教育組成員郭達生認為，課程框架推行時間倉猝，教師擔心準備時間不足可以理解，故業界需要時間磨合，而學生對新課程單元認識不深，則需要培養對相關課程的興趣，但不建議推遲實行新課程，擔心課程再現變數會影響學與教。至於大多通識科教師認為「一國兩制下的香港」是最難教的單元，郭達生指社會環境影響教學信心，呼籲教育局盡快提供已送審的教材。

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記者：陳麗娜