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【新冠肺炎】今增7輸入個案全已打針　其中68歲翁離港前居愉景灣觀霞樓須強檢

社會 16:39 2021/08/29

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本港新冠肺炎疫情放緩。（陳永康攝）

本港新冠肺炎疫情放緩，今日（29日）新增7宗確診個案，均屬輸入個案，全部已接種2劑疫苗。其中一宗輸入個案涉帶L452R變異病毒株的68歲男病人（第12102宗），他居於大嶼山愉景灣觀霞樓，於8月15日離港前往英國，並乘搭航班CX252於8月25日返港，及後於8月27日在檢疫酒店抽取的樣本結果呈陽性，顯示帶有L452R變異病毒株。

衞生防護中心指，病人自8月25日起出現咳嗽、喉嚨痛及流鼻水等病徵。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，他於潛伏期曾居住的地方（愉景灣觀霞樓）和曾到訪的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日期或之前接受強制檢測。

該名68歲男子4月13日及5月4日已在港接種兩劑復必泰疫苗。

另外6宗個案詳情包括：

  • 第12103宗：35歲男，無病徵，從土耳其抵港，5月8日及5月31日在香港接種兩劑復必
  • 第12104宗：23歲女，無病徵，從土耳其抵港，6月27日及7月22日在英國接種兩劑復必泰
  • 第12105宗：66歲女，無病徵，從土耳其抵港，6月27日及7月22日在英國接種兩劑復必泰
  • 第12106宗：45歲女，無病徵，從菲律賓抵港，3月23日及4月16日在香港接種兩劑復必泰
  • 第12107宗：48歲男，無病徵，從菲律賓抵港，3月3日及3月31日在香港接種兩劑復必泰
  • 第12108宗：26歲女，無病徵，從菲律賓抵港，3月3日及3月31日在香港接種兩劑科興

昨日（28日）本港新增6宗確診個案，均屬輸入個案，當中4人已接種疫苗，其中4人帶有L452R變種病毒。至今本港個案累計12,101宗，包括12,100宗確診個案和一宗疑似個案。詳情即看【下一頁】

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