【新冠肺炎】今增7輸入個案全打齊針　其中68歲翁離港前居愉景灣觀霞樓須強檢

▲ 今增7輸入個案全打齊針。

本港新冠肺炎疫情放緩，今日（29日）新增7宗確診個案，均屬輸入個案，全部已接種2劑疫苗及均帶有L452R變異病毒株，其中一宗輸入個案為居於大嶼山愉景灣觀霞樓的68歲男病人（第12102宗），他於4月13日及5月4日已在港接種兩劑復必泰，8月15日前往英國，並乘搭航班CX252於8月25日返港，及後於8月27日在檢疫酒店抽取的樣本結果呈陽性，顯示帶有L452R變異病毒株。

衞生防護中心指，病人自8月25日起出現咳嗽、喉嚨痛及流鼻水等病徵。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，他於潛伏期曾居住的地方（愉景灣觀霞樓）和曾到訪的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日期或之前接受強制檢測。

本港今日另有少於5宗初步確診，另外6宗個案詳情包括：

第12103宗：35歲男，無病徵，8月27日從土耳其乘坐航班TK083抵港，5月8日及5月31日在香港接種兩劑復必

第12104宗：23歲女，無病徵，8月27日從土耳其乘坐航班TK083抵港，6月27日及7月22日在英國接種兩劑復必泰

第12105宗：66歲女，無病徵，8月27日從土耳其乘坐航班TK083抵港，6月27日及7月22日在英國接種兩劑復必泰

第12106宗：45歲女外傭，無病徵，8月27日從菲律賓乘坐航班PR300抵港，3月23日及4月16日在香港接種兩劑復必泰

第12107宗：48歲男，無病徵，8月27日從菲律賓乘坐航班PR300抵港，3月3日及3月31日在香港接種兩劑復必泰

第12108宗：26歲女，無病徵，8月27日從菲律賓乘坐航班PR300抵港，3月3日及3月31日在香港接種兩劑科興

防護中心續指，由於在8月27日有兩抵港航班，分別為菲律賓航空營運由菲律賓馬尼拉抵港的PR300，及土耳其航空營運由土耳其伊斯坦布爾抵港的TK083，各有三3名乘客經抵港檢測而確診，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）禁止上述兩間航空公司營運的客機在8月29日至9月11日期間，分別從馬尼拉和伊斯坦布爾着陸香港。

昨日（28日）本港新增6宗確診個案，均屬輸入個案，當中4人已接種疫苗，其中4人帶有L452R變種病毒。至今本港個案累計12,101宗，包括12,100宗確診個案和一宗疑似個案。詳情即看【下一頁】

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記者：鄧凱文