【開學】調查指逾7成家長認為中學應全面復課　鄧家彪批師生達7成接種率想法「離地」

▲ 工聯會調查指逾7成家長支持中學全面復課。（冼偉倫攝）

新學年即將開始，教育局早前宣布若學校教職員及學生，各達70%新冠疫苗接種率，才可恢復全日面授課堂。一項調查發現，逾7成家長認同中學應全面復課，另有近3成家長認為小學生更需要全面復課。工聯會東九龍辦事處總幹事鄧家彪批評，教育局的要求想法離地，建議當局將全面復課視為短期目標，設立一個月觀察期，觀察學生回校對疫情有否影響，再逐步放寬。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

鄧家彪表示，收到不少家長反映現時的授課模式，對家庭經濟生活及學生發展構成負面影響。辦事處於上周一（23日）至五（25日）收集逾800名中小學生家長，對於全面復課的意向的意見，當中有43%的子女就讀小學、23%子女就讀中學、23%子女皆有就讀中小學。

調查結果發現，有逾7成人贊同中學可以全面復課，其中5成人認為中學應盡快全面復課，有24%人認為待開學後逐步全面復課；15%人認同要達至7成接種率，餘下6個百分比的受訪者認為除非疫情消失，否則不應全面復課。

至於小學方面，有36%家長認為小學生更需要盡快全面復課；另有33%人認為小學復學安排應在中學復學之後才推行；另有逾90%家長認為學校有需要向學生提供課後學習支援，其中逾7成家長希望小學學校提供課餘託管服務。

另外，問卷亦就學童午膳安排作出調查，發現有84%受訪者都同意在校午膳，其餘16%人不同意學生在校午膳。在接種疫苗方面，超過一半（53%）家長贊成子女接種新冠疫苗，僅7%人不贊成子女打針，其餘4成多人表示視乎子女年齡。

對於港府要求學校教職員及師生的接種率需要7成，才可恢復全面授課堂，鄧家彪批評有關想法離地，指其做法是漠視學童接受全日制教育的權利，強調學校未能全面正常復課，影響學童的成績、合群能力、自理能力及品格道德等。他建議當局設立一個月觀察期，了解學生回校對疫情有否影響，再考慮將10月1日設為全面復課日，並建議當局安排疫苗到校接種。

最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩