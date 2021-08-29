【警隊招募】第二次警察招募體驗日今日舉行　退役精英運動員參加指與警隊特質一致

▲ （左起）招募組總督察周紫彤、招募組警司陳純青 、招募組總督察伍卓峰。（林宇翔攝）

警隊今日（29日）在黃竹坑警察學院舉行今年第二次的招募體驗日，警隊人事部招募組警司陳純青表示，今次體驗日吸引約1,400人報名，今早出席率逾8成，對警方而言十分鼓舞。

陳純青指，吸取上次經驗，因為不少投考者非常關注學堂生活，今次特意加設「受訓篇」，由一眾受訓學警向參加者分享自身學堂受訓生活經驗，又模擬宿舍場景，並介紹出班後的路向。

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參加者之一、退役乒乓球精英運動員鄺啟軒表示，自2014年退役後到城大修讀金融課程，認為警務工作廣泛，價值觀特質與運動員一樣，都是講求適應力強，涉及多範疇和挑戰性，故十分適合運動員加入。他強調「有容乃大、求同存異」，希望加入警隊維護香港安定，堅守警隊抱負 。

體驗日其餘環節包紹介紹遴選程序、警隊部門展覽等，展出警犬隊、軍裝巡邏小隊、衝鋒隊、警察機動部隊、警隊護送組，展示部門裝備及工作等，參觀模擬受訓環境。活動亦設見習督察及警員投考工作坊，讓參加者了解投考程序及應試技巧，並可在現場親身體驗面試過程。

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記者：蘇文軒