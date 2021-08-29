【王菲前夫】直播吻15歲李嫣大髀引爭議　李亞鵬向女兒說：不說話就是同意了！

▲ 李亞鵬吻15歲女兒李嫣大髀引爭議。

王菲與李亞鵬在2005年結婚、2013年離婚，二人肯有一女李嫣。女兒今年已經15歲，長得婷婷玉立。日前，現年49歲的李亞鵬開直播，女兒李嫣亦在場，當時她穿短褲坐在梳化。

李亞鵬笑著稱有事要與她商量，此時李嫣掩嘴笑道：「你這演技太拙劣了。」他隨即坐在女兒身旁，並「撒嬌」將額頭伏在女兒大髀上。

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然後他對李嫣表示，因為現在要每周發3條短片感到壓力很大，問可否贊助他幾條視頻。李嫣聽後仍然嘴笑而不語，李亞鵬邊說邊用手的前臂背「搓」女兒大髀，並用廣東話問：「得唔得呀？」

之後更錫李嫣的大髀一啖，李嫣仍然沒有回應，李亞鵬笑言：「不說話就是同意了！」

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李亞鵬舉動爭議

可是李亞鵬此舉動惹來網民的討論，認為雖然李亞鵬是李嫣父親，可是畢竟女兒已非小孩子，行為不應太過親暱：「畢竟女兒已15歲了，大個女，做父親的要避嫌了。」但是李亞鵬卻不以為然，還留言表示：「女兒腳趾頭臭香臭香的。」

但亦有網民表示支持，稱：「姑娘都這麼大了﹗這樣的父親好暖心」﹑「像朋友一樣的相處。」

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