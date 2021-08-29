【教協解散】教師求助個案流向其他工會　教育工作人員總工會：不會因政治立場拒絕受理

▲ 教育工作人員總工會呼籲在校遇到困難的教師向該會求助，強調不會因其政治立場而拒絕受理。(陳靜儀攝)

隨著教協本月宣布解散，教育工作人員總工會會長余綺華今日（29日）表示，工會在暑假接獲約20宗教師求助個案，比往年同期增約1倍，其中1人更主動表明曾向教協求助，她呼籲在校遇到困難的教師向該會求助，強調不會因其政治立場而拒絕受理。

本月10日宣布解散的教協，每年處理逾3,000宗教師求助及投訴。余綺華表示，尊重教協的決定，被問到如何替補教協的角色、承接增加的求助個案等，她指教總一直有處理教師求助及投訴個案，主要涉及教師薪酬、人事問題如無理解僱及濫發警告信等，亦曾處理涉及性騷擾及襲擊等教師專業失德個案，但未曾處理涉及社會事件的個案。

她指出，教總在今個暑假已接獲約20宗求助個案，較往年暑假約10宗，增約1倍，不掌握當中多少人曾向教協求助，工會亦未有主動查問，但透露今日最新接獲1名教師求助，涉及校內紛爭，但與港區國安法無關。

她預料，全年處理個案總數，會較往年30至50宗增加逾1倍，其所屬的工聯會亦會在人力資源上提供支援，強調不會因教師政治立場而拒絕受理，除非涉及港區國安法或法律程序等，否則凡涉教育專業層面，該會都會受理。

另一名向教總求助的觀塘區津貼小學教師陳老師（化名），本身是該校教師校董，她質疑因其在校董會的敢言表現而遭校方報復，將於9月新學年被平調到另一間會屬小學，失去在舊校升任行政組別署任組長的機會，她在新校的普通話科課擔大減，並需兼教中文及常識；在舊校本年度合約期未完結時，校方早前更在沒有通知她的情況下，安排工友將其教學及私人物品移離教員室座位，置於教員室門外，陳老師為此感到被羞辱，不禁落淚。教總批評調校決定無理，無助促進教師專業發展，並已在上周去信教育局投訴涉事小學校長，惟據悉涉事教師的調校上訴前日已遭局方駁回。

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記者：馮琪雅