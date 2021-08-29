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【育養珊瑚】海下灣遊客中心啟用推廣珊瑚養育　黃錦星領養「鹿角珊瑚BB」

社會 15:59 2021/08/29

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香港首座海岸公園遊客中心，位於海下灣旁，好讓更多人了解海下灣及海岸公園的故事，歡迎公眾到訪。(黃錦星網誌圖片)

香港世界地質公園覆蓋新界東北及西貢地區及海域，除了世界罕有的火山岩六角形岩柱等奇岩異石美景，多個海岸公園亦位處其中，為加強推廣保護海岸，包括育養珊瑚，漁護署轄下「海下遊客中心」今年開幕。環境局局長黃錦星今日(29日)在網誌撰文，指近年環保署亦與不同組織協作，例如與香港大學展開「珊瑚礁盤」研究，以及支持香港中文大學「育養珊瑚」，生態研究與公眾教育並重。

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香港首座海岸公園遊客中心位於海下灣旁，2021年6月啟用，公眾可免費參觀。黃錦星指，遊客中心稍後將舉辦公眾導賞團及學校教育活動，如海岸考察及生態導賞。遊客中心的建築風格結合環保設計，黃錦星指，若市民郊遊路過可善用中心所設的「加水站」，支持「自己水壺自己帶」，減少即棄飲品膠樽。

他又提到，海下灣是本港重要珊瑚區之一，香港現有記錄84種石珊瑚，海下灣海岸公園便有其中64種，即超過四分之三。而生長於海下灣珊瑚灘及海下灣碼頭附近的石珊瑚特別多，其覆蓋率均逾六成，為香港水域中石珊瑚覆蓋率最高的地點之一。珊瑚礁就如海中的熱帶雨林，能提供多樣性的生態環境，吸引大量生物安居、覓食、繁殖及孕育下一代。

黃錦星又說，漁護署與本地大學展開一系列研究，項目之一便是以海下灣石珊瑚碎塊置於以3D打印技術製造的陶土「珊瑚礁盤」，復育海岸生態。陶土「珊瑚礁盤」的珊瑚復育項目，由漁護署委托，香港大學的海洋生物學家和建築學者合力創新研發，利用3D設計和打印技術，並以一般赤陶土燒製，相比傳統的混凝土和金屬材料更環保。

漁護署亦與香港中文大學合辦「育養珊瑚校園計劃」，鼓勵學校成為珊瑚培育基地。養殖研究團隊從野外收集珊瑚碎塊，讓珊瑚在受保護的環境中成長，在過程中師生會充當珊瑚褓姆，之後適時放回野外。同時，負責項目的師生會在各自校內推廣，與更多同學分享箇中點滴，宣揚保育珊瑚及海洋生態的信息。

黃錦星日前到訪中大的海洋科學研究中心，在珊瑚復育基地參與領養珊瑚碎塊和「珊瑚BB」，中大校長段崇智教授和副校長吳樹培先生亦同行領養，他們育養的珊瑚已回歸吐露港赤門海峽的海底世界。他稱，近日在「海下遊客中心」，中大珊瑚學院負責人崔佩怡 (Apple)又分享了育養珊瑚的近況，包括他所領養的「鹿角珊瑚BB」曾受其他珊瑚滋擾欺凌的生態趣事。

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責任編輯：洪芷晴

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