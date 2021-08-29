【貧富懸殊】羅致光：當局不設「扶貧線」　只設有不同收入或資產限額

▲ 羅致光稱，當局不設「扶貧線」，只設有不同收入或資產限額。（資料圖片）

本港貧富懸殊問題由來已久。勞工及福利局長羅致光表示，公共房屋作為減貧及紓緩貧富懸殊最有效的政策以外，列第2至第4位的便是綜合社會保障援助計劃、長者生活津貼及在職家庭津貼計劃，香港的福利制度中，為有經濟需要的家庭提供援助的各項政策（主要包括醫療、教育、房屋及社會福利），會就不同政策目的及考慮因素，設立不同的收入及資產限額，強調政府沒有一條「扶貧線」。

對近月有政策研究員指港府有一條「扶貧線」，羅致光今日（29日）在網誌指，感到莫名其妙，稱當局援助有經濟需要家庭的政策，設有不同收入或資產限額，港府基本上並無一條「扶貧線」。

羅致光提及3項扶貧政策，他指部份領取在職家庭津貼的住戶，原本的收入已高於貧窮線，除了扶貧，同時有助防貧，減低收入不均。

而長者生活津貼及公共年金的配合，可為長者提供穩定收入，日後亦需進一步探討未來退休人士比例上升帶來的經濟挑戰，首要是推行取消強積金「對沖」及強化制度。公共年金的設立，目標之一便是協助退休長者將部分資產轉變成穩定的收入。

在綜緩方面，羅致光指截至今年2月，不同受助家庭所得金額，較2019年實質增加1.1%至8.1%不等，以1人家庭增幅最多，6人或以上家庭增幅最少，強調政策是安全網，不應被貼上負面標籤。他指，單靠綜援只能幫助部分受助住戶脫貧，不過在2019年的綜援計劃下，領取綜援人士若有工作收入，每人最高可獲豁免計算2,500元，換言之可讓更多住戶脫貧。

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責任編輯：陳麗娜