【阿富汗恐襲】23歲女兵喀布爾機場恐襲中犧牲　溫柔安撫阿富汗嬰成最後身影

▲ 美國一名23歲女兵在阿富汗恐襲中犧牲，其溫柔抱嬰的姿態成最後身影。

阿富汗喀布爾機場26日發生恐襲，造成至少180人死亡，包括13名美軍。其中一名殉職女兵年僅23歲，她數日前在社交媒體分享安撫阿富汗嬰兒的照片，並指自己熱愛這份工作，未料竟成最後身影。

安撫嬰兒成最後身影

該名殉職女兵名為Nicole Gee，隸屬海軍陸戰隊，早前被晉升為中士。她日前在IG分享工作照，相中她凝視懷中嬰兒，並在文中寫下「熱愛我的工作」，令人感動。她亦上傳一張護送民眾登上運輸機的照片，沒想到竟成遺照。

據悉Nicole來自加州，高中畢業一年後加入海軍陸戰隊遠征隊，擔任維修技術員，隨後獲派駐阿富汗，其丈夫Jarod Gee亦是海軍陸戰隊一員。Nicole的隊友在恐襲後發文悼念，形容Nicole是黑暗世界中的一道光：

我最好的朋友才23歲便離世，她生命最後一刻，是在做自己熱愛的事，在阿富汗機場幫助民眾。

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恐襲拆散無數家庭

恐襲拆散不少家庭，除了Nicole之外，一名20歲上等兵Rylee McCollum同樣在機場殉職。其新婚妻子還有3周便臨盆，卻收到丈夫在異地離世的噩耗，幸福家庭生活頓成泡影。

美軍在當地犧牲的事件傳出後，網民在社交媒體留言悼念，感謝他們盡忠職守，保護當地人民。Nicole的妹妹在「GoFundMe」發起眾籌，希望籌得機票費用，助家人及朋友見她最後一面。

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責任編輯︰王明芳