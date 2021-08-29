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【香港小姐2021】王嘉慧聖保羅男女中學考入UCL　陳懿德懂聲樂邵初擅長繪畫

娛樂 17:17 2021/08/29

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香港小姐王嘉慧、陳懿德、邵初均具藝術修養。

《2021香港小姐競選》已於上周日（8月22日）選出12強佳麗，包括：2號陳懿德、3號陳聖瑜、4號關楓馨、8號宋宛穎、10號楊培琳、12號葉靖儀、13號王嘉慧、14號邵初、15號梁凱晴、18號莫韻諰、19號施茉莉、20號梁菁琳，決賽將於9月12日（星期日）舉行。

當中佳麗王嘉慧（Cathy）因的父親王亞明（Jeffrey）有「內地傢俬大王」之稱，是著名傢俱公司創辦人，公司曾在美國上巿，並擁有多達約300多間加盟店。

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AL考獲5*成績

王嘉慧本身也很利害，初中時讀名校聖保羅男女中學，在英國公開試GCE AL考獲5*成績考入倫敦大學學院（UCL College）修心理學，並獲一級榮譽及「Dean's honours list」（獲院長嘉許名單）。之後，她回港讀中大法律博士課程，因此一直受矚目。

原來除家底及學霸身份外，王嘉慧還考獲健身教練專業資格。而且在藝術方面亦屬精英份子，根據Cathy提供予大會的照片發現，Cathy除畫功了得，連手作首飾、珠寶首飾設計圖、食物繪圖、櫻花繪圖、人手縫紉也難不倒她，堪稱「藝術之霸」。

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Cathy透露，該批作品是用來投考GCSE（General Certificate of Secondary Education）藝術科目的功課，為了單一一個科目考核也能準備得如此認真，著實讓人佩服。

她憶述，小時候家人為她安排了很多興趣班，其中一樣正是畫畫：「學吓學吓就真係愛上咗，大概學咗五至六年。依家我得閒都會畫吓畫，用嚟放鬆心情。」

邵初陳懿德具藝術修養

除王嘉慧外，另外兩名佳麗邵初（Kristy）及陳懿德（Rachel）亦具藝術造詣。

Kristy中學時正式學習畫畫，其畫作風格更是別具一格：「我嘅畫作通常圍繞表達情緒問題，或希望女性被關注嘅題目。我有部分畫作放咗喺以前英國嘅學校度做展覽，仲有一幅畀英國中學老師買咗。」

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至於在中大新聞系畢業的Rachel熱愛歌劇，擁有8級聲樂專業資格：「我由細到大都鍾意唱歌，中一、中二媽咪畀我去伍樂城先生嘅音樂學校學唱流行歌，之後再學聲樂同埋考到8級專業資格。（會唔會決賽當晚表演？）睇機會啦！」

同時，熱愛攝影的Rachel笑指自己今屆的潛藏任務是為佳麗們擔任御用攝影師：「我有成日幫佢哋影靚相，佢哋IG甫嘅相，有啲係我嘅作品嚟。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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