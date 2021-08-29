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【新冠肺炎】曾在葡萄牙確診29歲女抵港再復陽　所住石澳村208號須強檢

社會 17:07 2021/08/29

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曾在葡萄牙確診29歲女抵港再復陽，所住石澳村208號須強檢（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情放緩，今日（29日）新增7宗確診個案，均屬輸入個案，全部已接種疫苗；此外，衞生防護中心指，另有一宗外地確診復陽個案，涉及一名29歲婦，她8月曾在葡萄牙確診，離開葡萄牙前檢測結果呈陰性，而抵港後一直無病徵，完成7日酒店檢疫後，居於石澳石澳村208號並確診，涉及L452R變異病毒株。

中心指，該名女病人於6月底離開香港前往英國、西班牙及葡萄牙，並乘搭航班EK384於8月19日返港，抵港後於機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陰性。病人於3月18日及4月8日於香港接種兩劑復必泰疫苗，於6月23日抽取的血液樣本對帶有抗體。她在8月19日至25日居於指定檢疫酒店，完成酒店檢疫後於石澳石澳村208號居住。

她在8月27日根據強制檢測要求，於社區檢測中心抽取的樣本結果呈陽性。衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。
　　 
根據病人提供的資料，她8月初出現病徵，並在葡萄牙確診。她在當地進行自我隔離，並在出發離開葡萄牙前檢測結果呈陰性，而抵港後一直無病徵。中心將個案列為外地確診復陽個案。

為審慎起見，她於潛伏期曾居住的地方（石澳石澳村208號）和曾到訪的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日期或之前接受強制檢測。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

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