【馬路如虎口】車CAM直擊屯門男童亂過馬路險被車撞　母親目睹事發經過嚇喊

「馬路如虎口」，亂過馬路或亂衝紅燈隨時釀成致命車禍。網上今日（29日）流傳一條車CAM片段，屯門一名男童跑出馬路險被車撞，幸司機及時急煞扭軚，才沒有造成傷亡。

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事發於今日早上8時左右，司機在駛至屯門華都商場對開時，有一名男童突然從馬路右方衝出，幸好司機連忙急煞扭軚，男童才避過一劫。而另一片段拍攝到，男童的母親在行人路上目睹事發經過，在男童跑至其身旁時，隨即嚇到「腳軟」蹲在地上。

有不少網民在貼文下留言，叮囑父母要好好教育小朋友如何過馬路。

做媽媽的要負全部責任，差啲就要內疚一世，呢次係算你好運，但唔係每次都咁幸運。

平時唔教點過馬路，等出咗事就哭爹喊娘都冇意思呀。

家長一定要做好教育，教導小朋友正確過馬路，馬路如虎口！由細聽到大。🙏

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記者：郭詩詩