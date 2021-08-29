【奧運熱潮】SPORTS EXPO周六邀港隊代表分享　韋志成：將研設「虛擬劍擊場」

▲ SPORTS EXPO播放港隊在東奧的奪標片段。(市建局圖片)

港隊在東京奧運創下歷來最佳成績，全城振奮。市區重建局行政總監韋志成表示，全港首個以運動為主題的體育互動體驗館SPORTS EXPO，將於9月4日舉行「體壇創佳績，振奮港人心」主題活動，邀請羽毛球混雙的奧運代表謝影雪和鄧俊文，以及賽艇代表洪詠甄到場作分享。

韋志成在網誌提到，由2019年底營運至今，SPORTS EXPO累計超過3萬人次到訪，若非受疫情影響，參觀人數絕對不止3萬，反映有關互動設施受歡迎。而周六活動中市建局會運用「SPORTS EXPO」體育互動資料館內的互動科技設施，舉行空手道運動示範表演、劍擊體驗、互動遊戲，以及奧運賽事精華重溫等一連串活動，讓市民大眾一同體驗，感受有關運動項目的樂趣。

韋志成透露，市建局計劃配合本港運動員在今屆奧運所創的成就，在展覽內容、互動設備、培育運動相關人才等3方面，讓「SPORTS EXPO」進化為2.0版本，進一步推廣體育文化。SPORTS EXPO管理團隊正與香港的多媒體技術顧問和創科機構磋商，研究把「虛擬競技場」升級成「虛擬劍擊場」的可能性，透過改善投影系統和體感的偵測裝置，料日後可讓使用者體驗揮劍等姿勢。

SPORTS EXPO由去年開始，首辦大專生工作實習計劃，給正就讀與體育相關學科的大專院校學生，到場館實習，每人為期大約2個月，讓他們實地學習場地管理、科技運用、溝通技巧和活動統籌等知識，充實相關工作經驗。目前，已有三名大專院校學生在SPORTS EXPO完成這項實習計劃，韋志成樂見更多年青人願意投身體育相關產業的工作，將總結實習計劃的成果，研究在未來增加實習名額。

另外，下個月當局會在觀塘裕民坊YM2商場內的社區活動空間，舉辦更大規模的香港運動精神奧運奪標圖片展覽，並參照多位奪標運動員在競賽過程中的英姿，製作成立體雕塑展出，除了向他們表達支持和敬意外，亦旨在推廣本地體育運動。

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責任編輯：蘇文軒