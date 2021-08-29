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【天氣不穩】天文台料未來9天均有驟雨　9.1開學日局部地區有雷暴（附未來9日天氣預告）

社會 18:46 2021/08/29

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本港近日天氣不穩定，天文台預料未來9天都有驟雨，明日（8月30日）至周三（9月1日）開學日均有雷暴。(經濟日報資料圖片)

本港近日天氣不穩定，天文台預料未來9天都有驟雨，明日（8月30日）至周三（9月1日）開學日均有雷暴。

天文台今日（29日）上午10時05分一度發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，黃雨生效逾2小時後，天文台在正午12時15分取消黃色暴雨警告信號。

天文台表示，高空擾動會在未來2、3天帶來驟雨及雷暴。預料到本周後期，高空反氣旋會覆蓋華南地區，驟雨減少；同時，一道廣闊低壓槽會影響南海中北部。本港地區今晚及明日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。最低氣溫約26度，明日短暫時間有陽光，最高氣溫約32度，稍後局部地區有雷暴，吹和緩偏東風。

未來9日天氣預告：

根據天文台九天天氣預報，未來9天都有機會落驟雨，市區最高氣溫在攝氏30至32度間徘徊，最低則為26度，9天的溫度變化不大。不過未來3天，即周一至周三均同樣局部地區有雷暴，其中周三（9月1日）即開學日，當日大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。

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HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴

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