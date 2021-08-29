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【跨代貧窮】團體為劏房學童提供免費學業支援　盼紓緩跨代貧窮問題

政治 21:30 2021/08/29

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「至美有你」計劃啟動禮今日在油尖旺多元文化活動中心舉行。

新家園協會主辦「至美有你」青少年及兒童成長資助先導計劃，主要針對劏房家庭子女提供免費學業支援，並通過一系列課程和活動，協助開發潛能，提升抗逆能力，促進全方位發展。

「至美有你」計劃啟動禮今日在油尖旺多元文化活動中心舉行，勞工及福利局副局長何啟明亦獲邀出席。新家園協會總幹事黃頌致辭時表示，香港面臨經濟衰退和新冠疫情雙重打撃，失業率高企，貧窮問題尤其令人擔憂，形容扶貧路遙。他表示，協會堅信不論家境貧富，兒童都應享有平等發展的機會，希望透過計劃縮窄貧富差距，紓緩跨代貧窮問題。

是次計劃獲中國石化捐款140萬元資助，將在港島區和九龍東區開展，預計將有80人受惠，主要針對6歲至18歲的弱勢家庭學童，當中以居住在劏房的學童優先。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：胡偉明

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