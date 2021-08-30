【開學】擬9月中安排高中恢復全日面授　有中學取消下午網課借課外活動谷針

▲ 9月開學在即，有中學擬在下月中鼓勵已完成接種的高中生，在下午留校參加各種活動。（資料圖片）

9月開學在即，據悉九龍城區多間中學達成共識，擬於開學後盡量在下午安排課外活動，供完成接種的學生參加，以助「谷針」；其中何文田創知中學高中年級接種率已達6成，盼於下月中達到7成接種率，可先局部恢復全日面授課堂；倘屆時未達標，校方亦不會為有關級別安排網課，只為打齊兩針的學生安排課外活動或全方位學習活動，校長否認做法不公平，只盼為學生創造完整校園生活。

校長否認做法不公平 「學生打針機會均等」

教育局本月初宣布恢復全日面授課條件，學校師生完成接種比率均須達7成，否則須維持半日面授；局部年級達標亦可先恢復全日課；倘個別學生打齊兩針兼滿14日，亦可於下午留校進行非學術課外活動。

中學校長會主席連鎮邦日前表示，中五、中六學生臨近公開試，打針誘因較大，或可達至7成接種率，陸續恢復全日面授；本身是小學校長的香港島校長聯會副主席詹漢銘則指，大部份小學生未達12歲接種門檻，故小學恢復全日面授課的機會不大，餘下半日會安排網課或其他活動。詳情即看：【下一頁】

何文田直資創知中學校長黃晶榕表示，月初已有不少家長反映希望盡快恢復全日面授，特別是中五、中六年級，本身是九龍城區中學校長會執委的他綜合區內多校情況，形容期望恢復全日面授是家長「主流意見」，故多間官津、直資學校已達成共識，計劃在開學後盡量在下午安排活動，讓完成接種的學生參加，作為打針誘因並創造完整校園生活。

黃晶榕指，以該校為例，教師接種率已接近100%，85名教職員之中，僅1人因身體狀況稍後才接種；據本月中的學生網上問卷，初中及高中年級完成接種比率，分別達5成及6成，接近恢復全日課條件。

他希望於9月13日先讓高中、即中四至中六恢復全日課，倘屆時有關年級仍未達標、下午未能進行面授課，便會改為課外活動，進行品德教育及電影欣賞，或由主科教師安排、以遊戲形式進行的全方位學習活動，但只供打齊兩針並滿14日的學生參加，不再沿用以往為全體學生安排網課的做法。他不認為做法會造成不公平，「學生的打針機會均等，機會都好易得到。」校方將於今晚辦網上家長會解釋安排。

有調查發現，逾7成家長認同中學應全面復課，另有近3成家長認為小學生更需要全面復課；該黨人士批評教育局要求7成接種率的想法「離地」，漠視學童接受全日制教育的權利。詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅