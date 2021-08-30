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【阿富汗恐襲】不顧安危趕赴阿富汗救妻兒　英的士司機一家四口命喪機場恐襲

親子 10:28 2021/08/30

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尼亞齊趕赴阿富汗救妻兒，可惜與妻兒命喪機場。

阿富汗喀布爾機場26日發生恐襲，造成至少180人死亡，早於爆炸發生前，英國一名29歲的士司機已不顧自身安危，趕赴喀布爾欲帶滯留當地的妻兒逃亡，不料卻遇上恐怖襲擊，他和妻兒及兩名女兒死亡，另兩名孩子重傷留醫，最小的只有2歲。

據外媒報道，29歲的穆罕默德‧尼亞齊（Mohammad Niazi）早於2004年移民英國，在奧爾德肖特（Aldershot）當的士司機，直至2012年與現任妻子相遇，而妻子也正在申請英國簽證。

由於阿富汗被塔利班重新掌權，尼亞齊擔心居於當地的妻兒有危險，在8月25日從倫敦飛往阿富汗，途中需要轉機，並須通過塔利班的檢查站。雖然困難重重，但他只想把妻子和4名子女接回英國，過上更好的日子。

然而，在8月26日，喀布爾機場發生恐怖襲擊，造成至少180人死亡，恐怖組織「伊斯蘭國」（ISIS）在其新聞網站宣布，承擔發動爆炸事件的責任。尼亞齊的親友表示，尼亞齊、其妻子、2名不到10歲的女兒，均死於恐怖攻擊中，另他年僅2歲的兒子和另一名女兒傷勢嚴重，留在當地醫院接受治療。

尼亞齊趕赴阿富汗救妻兒。（facebook圖片）

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每天工作17小時養家

尼亞齊的室友伊姆蘭（Imran Naizi）表示，兩人認識了14年，關係就像親兄弟。尼亞齊拼命地想救出家人，當他設法獲得一張飛往喀布爾的機票後，他形容自己是「幸運的人」。

伊姆蘭又形容，尼亞齊是個好爸爸，每日工作16至17小時，把存下來的錢買新衣服和玩具，就是想給孩子和家人更好的生活。伊姆蘭表示，尼亞齊答應到達阿富汗後會聯絡他報平安，他卻從沒有收到來電或訊息，

他的車停在家門前，他的睡房在客廳對面，我每天都看到他的東西，令我想起他，我的心都碎了。

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機場附近再發生爆炸

喀布爾的局勢仍然不穩，昨日（29日）在喀布爾機場西北方約5公里傳出爆炸巨響和冒出黑煙。當地傳媒指，一枚火箭炮擊中喀布爾11區一幢民居，造成2死3傷，死傷者包括婦孺。有指事件涉及美軍空襲，路透社引述美方消息，空襲瓦解了一次企圖對喀布爾機場的自殺式汽車炸彈襲擊。

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責任編輯：王明芳

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