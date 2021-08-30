【智能愛人劇透】第20集劇情預告 古家眾人怕阿寶中病毒處處防範 娛樂 10:18 2021/08/30 分享： 熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《智能愛人》 由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第19集講到奇點智能廚師失靈導致意外，Bruce召見多姐急謀對策。 第20集（30/8） Albert感染了病毒，被送回美國，同來的羅拔決定留港，並入住護老院…… 智能人事故不絕，多姐懷疑跟反智能人聯盟有關。 古家眾人生怕阿寶中病毒，處處防範。 警察在街上截查途人，家儀帶Rocky跑上貨車躲避；不久，家儀開始缺氧…… 《智能愛人》第19集劇情 上一頁 同場加映：七仙羽專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【開心速遞】秦啟維由《今日睇真D》到《愛回家》 入行28年兜冤枉路感激女友一路扶持 今日 09:50 【開心速遞】秦啟維由《今日睇真D》到《愛回家》 入行28年兜冤枉路感激女友一路扶持 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 17:26 2021/08/19 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 【智能愛人】蔣志光演廢老現實好學不倦 再展歌藝唱粵曲版《相逢何必曾相識》示愛 13:22 2021/08/24 【智能愛人】蔣志光演廢老現實好學不倦 再展歌藝唱粵曲版《相逢何必曾相識》示愛 你可能感興趣 【開心速遞】秦啟維由《今日睇真D》到《愛回家》 入行28年兜冤枉路感激女友一路扶持 今日 09:50 【開心速遞】秦啟維由《今日睇真D》到《愛回家》 入行28年兜冤枉路感激女友一路扶持 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 17:26 2021/08/19 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 【智能愛人】蔣志光演廢老現實好學不倦 再展歌藝唱粵曲版《相逢何必曾相識》示愛 13:22 2021/08/24 【智能愛人】蔣志光演廢老現實好學不倦 再展歌藝唱粵曲版《相逢何必曾相識》示愛 智能愛人 電視劇 TVB