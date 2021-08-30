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【智能愛人劇透】第20集劇情預告　古家眾人怕阿寶中病毒處處防範

娛樂 10:18 2021/08/30

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《智能愛人》

由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第19集講到奇點智能廚師失靈導致意外，Bruce召見多姐急謀對策。

第20集（30/8）

Albert感染了病毒，被送回美國，同來的羅拔決定留港，並入住護老院……

智能人事故不絕，多姐懷疑跟反智能人聯盟有關。

古家眾人生怕阿寶中病毒，處處防範。

警察在街上截查途人，家儀帶Rocky跑上貨車躲避；不久，家儀開始缺氧……

《智能愛人》第19集劇情  上一頁

同場加映：七仙羽專訪

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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