【小學試題】小一中文搶分練習題答案 學習辨認字詞
中小學 00:00 2021/09/06
小學生開學了，家長可陪伴小朋友，重拾上學的心情，助孩子溫故知新。TOPick邀請名師設計的練習題，可助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為開學做好準備。
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以下為小一中文練習參考答案：
一.
1. ：「 ！」
2. 、、。
3. ，。
4. ___ ？
5. ，？
6. __ ：「 ？」
7. ！
8. 、、、。
9. ？
10. __ ，？
二.
1. 早上，爸爸和媽媽在家中看電視。
2. 媽媽正在做美味的蛋糕。
3. 哥哥喜歡踢足球，也喜歡打籃球。
4. 星期天，我和家人到郊外放風箏。
三.
1. 猴
2. 知
3. 扶
4. 清
5. 農
6. 彩
7. 場
8. 袋
四.
1. 細心
2. 結束
3. 關
4. 新
5. 快
6. 矮
7. 瘦
8. 努力
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