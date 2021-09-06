【小學試題】小一中文搶分練習題答案　學習辨認字詞

▲ 小一中文搶分練習題答案。

小學生開學了，家長可陪伴小朋友，重拾上學的心情，助孩子溫故知新。TOPick邀請名師設計的練習題，可助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為開學做好準備。

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以下為小一中文練習參考答案：

一.

1. ：「 ！」

2. 、、。

3. ，。

4. ___ ？

5. ，？

6. __ ：「 ？」

7. ！

8. 、、、。

9. ？

10. __ ，？

二.

1. 早上，爸爸和媽媽在家中看電視。

2. 媽媽正在做美味的蛋糕。

3. 哥哥喜歡踢足球，也喜歡打籃球。

4. 星期天，我和家人到郊外放風箏。

三.

1. 猴

2. 知

3. 扶

4. 清

5. 農

6. 彩

7. 場

8. 袋

四.

1. 細心

2. 結束

3. 關

4. 新

5. 快

6. 矮

7. 瘦

8. 努力

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