【Capítulo】梁詠琪出新碟後暫別樂壇　Gigi預告想拍電視劇

▲ 梁詠琪、監製趙增熹及導演Maggie一同參與今次分享會。

梁詠琪為新碟在周日舉行「梁詠琪說書人系列《Capítulo》音樂電影放映會及分享會」，繼上一張專輯《Preludio》延續「音樂說書人」的身份推出，為樂迷送上由《初戀》、《秋色》及《流金歲月》三首歌的MV組成的音樂電影。

全新專輯《Capítulo》由第一主打《初戀》掀開新章節，接著《秋色》與《流金歲月》延續故事。在今次音樂電影中，故事講述Gigi飾演的民宿主人以旁觀者的角度，觀察五位年輕人：胡卓希、柯煒林、吳家忻、麥詠楠及馮海銳的感情發展。他們五人由青澀變得成熟，所發展出的感情故事亦各有不同，有愉快的，亦有失落的，觀眾可以從劇中的細節感受各式況味。

▲ Gigi分享歌曲概念。

Gigi梁詠琪、監製趙增熹及導演Maggie一同參與今次分享會，席間他們跟觀眾分享合作點滴。Gigi解釋今次專輯概念：「《Capítulo》中文解作『章節』，是上一張專輯《Preludio》（序幕）的延續，今次專輯有五首歌，代表五個人生章節，希望利用今次的作品喚起樂迷自己的回憶。」

Gigi親自為專輯選曲，她說：「讀書時期喜歡廣東歌，抄歌詞，有很多熟悉的旋律盛載著大家的回憶，所以希望大家聽到這五首歌的時候，可以令你想起當時的相應回憶。」

監製趙增熹重新改編專輯內的歌曲，他表示難度在於，要將歌曲改頭換面又不兀突。他與Gigi最喜歡《秋色》：「這首歌原本是一首『大歌』big ballad ，但今次決定改編成淡淡然的離愁別緒，旋律上亦有少許改動，配合Gigi的聲線演繹非常舒服。」

導演Maggie解釋今次音樂電影有三個章節，由《初戀》出發，是對愛情的啟蒙，她說：「我希望放大當中的感覺，第一次想牽手、親吻，跟異性身體碰撞，是大家都有經歷過的，從而建立這五個角色，當中錯縱複雜，濛糊曖昧的關係。」趙增熹與Gigi都大讚今次音樂電影將歌中的情感昇華。

梁詠琪亦透露今次是她跟環球合約期內最後一張唱片，短期內未必再出碟，或要等十年後再出說書人系列三部曲，現時她希望作電視上的嘗試，但未能透露。

