  • 32°C
香港時間 : 2021830日 (週一) 12:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Capítulo】梁詠琪出新碟後暫別樂壇　Gigi預告想拍電視劇

娛樂 20:00 2021/08/29

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

梁詠琪、監製趙增熹及導演Maggie一同參與今次分享會。

梁詠琪為新碟在周日舉行「梁詠琪說書人系列《Capítulo》音樂電影放映會及分享會」，繼上一張專輯《Preludio》延續「音樂說書人」的身份推出，為樂迷送上由《初戀》、《秋色》及《流金歲月》三首歌的MV組成的音樂電影。

全新專輯《Capítulo》由第一主打《初戀》掀開新章節，接著《秋色》與《流金歲月》延續故事。在今次音樂電影中，故事講述Gigi飾演的民宿主人以旁觀者的角度，觀察五位年輕人：胡卓希、柯煒林、吳家忻、麥詠楠及馮海銳的感情發展。他們五人由青澀變得成熟，所發展出的感情故事亦各有不同，有愉快的，亦有失落的，觀眾可以從劇中的細節感受各式況味。

Gigi分享歌曲概念。

Gigi梁詠琪、監製趙增熹及導演Maggie一同參與今次分享會，席間他們跟觀眾分享合作點滴。Gigi解釋今次專輯概念：「《Capítulo》中文解作『章節』，是上一張專輯《Preludio》（序幕）的延續，今次專輯有五首歌，代表五個人生章節，希望利用今次的作品喚起樂迷自己的回憶。」

Gigi親自為專輯選曲，她說：「讀書時期喜歡廣東歌，抄歌詞，有很多熟悉的旋律盛載著大家的回憶，所以希望大家聽到這五首歌的時候，可以令你想起當時的相應回憶。」

監製趙增熹重新改編專輯內的歌曲，他表示難度在於，要將歌曲改頭換面又不兀突。他與Gigi最喜歡《秋色》：「這首歌原本是一首『大歌』big ballad ，但今次決定改編成淡淡然的離愁別緒，旋律上亦有少許改動，配合Gigi的聲線演繹非常舒服。」

導演Maggie解釋今次音樂電影有三個章節，由《初戀》出發，是對愛情的啟蒙，她說：「我希望放大當中的感覺，第一次想牽手、親吻，跟異性身體碰撞，是大家都有經歷過的，從而建立這五個角色，當中錯縱複雜，濛糊曖昧的關係。」趙增熹與Gigi都大讚今次音樂電影將歌中的情感昇華。

梁詠琪亦透露今次是她跟環球合約期內最後一張唱片，短期內未必再出碟，或要等十年後再出說書人系列三部曲，現時她希望作電視上的嘗試，但未能透露。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【星二代】 女兒幼稚園畢業自彈自唱《Today》　梁詠琪期盼Sofia開始人生新階段
19:39 2021/07/01
【星二代】 女兒幼稚園畢業自彈自唱《Today》　梁詠琪期盼Sofia開始人生新階段
【明星扮靚】哪種面型適合短頭髮？　王菲+佘詩曼+梁詠琪+周家怡短髮突顯型格 【多圖】
13:59 2020/09/24
【明星扮靚】哪種面型適合短頭髮？　王菲+佘詩曼+梁詠琪+周家怡短髮突顯型格 【多圖】
【名校媽媽】梁詠琪著重三文四語培育藝術興趣　K3女兒多才多藝望入讀瑪利諾
19:17 2021/01/15
【名校媽媽】梁詠琪著重三文四語培育藝術興趣　K3女兒多才多藝望入讀瑪利諾

你可能感興趣

【星二代】 女兒幼稚園畢業自彈自唱《Today》　梁詠琪期盼Sofia開始人生新階段
19:39 2021/07/01
【星二代】 女兒幼稚園畢業自彈自唱《Today》　梁詠琪期盼Sofia開始人生新階段
【明星扮靚】哪種面型適合短頭髮？　王菲+佘詩曼+梁詠琪+周家怡短髮突顯型格 【多圖】
13:59 2020/09/24
【明星扮靚】哪種面型適合短頭髮？　王菲+佘詩曼+梁詠琪+周家怡短髮突顯型格 【多圖】
【名校媽媽】梁詠琪著重三文四語培育藝術興趣　K3女兒多才多藝望入讀瑪利諾
19:17 2021/01/15
【名校媽媽】梁詠琪著重三文四語培育藝術興趣　K3女兒多才多藝望入讀瑪利諾
梁詠琪 歌手 電影 MV

最高瀏覽

【開心速遞】佐治親講離開《愛回家》原因　張明偉：希望公司珍惜訓練班藝員同事
13:03 2021/08/29
【開心速遞】佐治親講離開《愛回家》原因　張明偉：希望公司珍惜訓練班藝員同事
【拋妻棄子】誕尖頭畸形B遭夫拋棄　狠父拒認親生骨肉：快把怪物殺掉
14:23 2021/08/29
【拋妻棄子】誕尖頭畸形B遭夫拋棄　狠父拒認親生骨肉：快把怪物殺掉
【痛失至親】幼園單親媽月賺8千養3子遇車禍　兩子慘死倖存幼子截肢搶救
11:59 2021/08/29
【痛失至親】幼園單親媽月賺8千養3子遇車禍　兩子慘死倖存幼子截肢搶救