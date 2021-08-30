【智能愛人】Ali聽從母親叮囑9歲開始護膚　李佳芯六大秘技保白滑嫩肌

▲ Ali聽從母親叮囑9歲開始護膚，李佳芯六大秘技保白滑嫩肌。

現年38歲的李佳芯（Ali），一向都是女神級人馬。近日於新劇《智能愛人》中的智能機械人打扮和演技被力讚，而平日不用工作的Ali則盡量保持素顏或者清雅的妝容，嫩滑肌膚絕對是其優勢，即使素顏也看不出任何歲月痕跡。

雖然Ali早已列入「女神級」的女藝人，但她卻謙稱覺得自己跟女神還有很遠距離，皆因自己只是凡人，亦如一般女生一樣有不少皮膚煩惱。

Ali之前曾經接受TOPick訪問，分享六大護膚秘技，她相信好心情就會帶來靚肌膚，因此常保搭開朗心情，而為了講皮膚「抖氣」，工作外都選擇素顏示人。此外還有六大護膚秘訣，TOPick為你逐一細數，讓「凡人」也有機會變成「女神肌」。

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▲ （《智能愛人》劇照）

1. 穿長袖衫褲保皮膚白皙

平日電視上的Ali皮膚白皙，其實是她自小努力收來的成果。

9歲時的Ali已經很著緊自己的皮膚，首次使用護膚品就是塗潤膚乳，這全靠媽媽的不斷叮囑︰「媽媽常說女孩子如果要手腳白淨，就要常穿長袖衫長褲，所以我很少穿短褲，睡衣也全是長袖，媽媽認為小時候開始保養，長大後皮膚才好。」

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2. 留意自己膚質

Ali也很在意臉上的皮膚，她會自己DIY製作蘆薈面膜，因為蘆薈具消炎作用，有改善暗粒及保濕功效，而且成分天然，所以Ali在家種了一棵。不過有次她發現自己敷上蘆薈時，感到皮膚繃緊痕癢，後來便發現了原來自己對蘆薈敏感：「每人皮膚反應不同，所以要留意自己的膚質。」

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3. 深層護膚要靠機器

Ali直言自己有頗多皮膚問題，屬混合加敏感型膚質的她容易泛紅：「我皮膚薄，所以不能隨便自己做磨砂去角質等等。這令我明白不是只利用天然的東西就能夠幫助皮膚，也要靠儀器和科學，現在隨著年齡增長，我選擇交給機器和專業人士。」

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▲ （《智能愛人》劇照）

她說︰「毛孔內底層有些角質自己難以清除，所以要交給儀器去做。另外因工作經常睡眠不足，眼周會凹陷和顯得很乾，有次連續通宵了整整10日，樣子很殘，但做了facial後第二天開工，化妝師竟說我看上去有點不同，摸一摸我皮膚說比之前回復彈性，所以有些事是要去美容院才能幫到你。」

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4. 戒吃牛作為修煉

皮膚易敏感的Ali除敷蘆薈面膜出事，有次更禍從口入，因吃了蟹肉烏冬後全面泛紅並起滿粒粒。

自此她不論「外敷內服」都相當小心，更因此決心戒掉一種食物︰「10年前我開始戒吃牛，因為紅肉有毒素又不環保，而且我亦在想，吃東西是一種慾望，既然有一樣東西對身體不太好就倒不如嘗試戒掉，除了健康之外亦是一種修煉。」

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▲ （《智能愛人》劇照）

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Ali身形纖瘦，但其實她是個極度愛吃的人，講起何愛吃的食物，她數了連串美食然後謂︰「你可能問我不喜歡吃甚麼比較容易！」原來Ali曾經非常著緊自己的身形，強迫自己每日都要吃得健康，就連叉燒也不吃，不過後來發覺這樣太壓抑而作罷。

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5. 工作辛苦要吃雪糕

除了戒牛，Ali在吃方面不算太克制，她形容自己的個性並不會因為要保持身型而逐口計算，萬一吃多了，會以跑步做運動來「還債」。

其次是認為過份戒口會太壓抑︰「情緒和人的身體要平衡，可能我是人馬座，很樂天知命，慶幸吃東西就能令自己開心。工作已辛苦，不想再要戒這戒那，適合自己的可多吃點，不適合就要少吃。」

Ali續指：「我不能吃凍食物，因之前子宮做過手術，但現在有時捱夜很辛苦，就不理太多，會去買杯double dark chocolate雪糕，覺得這對自己是個平衡。」

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6. 行山舒緩身心

此外，Ali另一令自己開心的方法是行山，只要她面對著大自然，就立即感覺得到紓解，亦可暫時令自己不去想一些傷感或不能解決的事情。不過她就提醒各位女生，進行戶外活動一定要做好防曬功夫，對Ali來說，除清潔和保濕，防曬是其中最基本亦重要的護膚步驟。

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