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【強制檢測】陳志育指若院舍員工外出檢測有困難　冀安排上門檢測

社會 10:55 2021/08/30

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安老服務協會主席陳志育表示，疫情爆發時加強檢測無可避免，惟期望當局可以安排檢測公司上門為員工檢測。（資料圖片）

現時院舍員工必須接種疫苗，否則自費定期檢測，而勞工及福利局局長羅致光日前表示，若出現新一波疫情，不排除已打針的院舍員工都要定期檢測。安老服務協會主席陳志育表示，若要院舍員工時常外出檢測會有困難，期望當局可以安排上門為員工檢測。

羅致光日前接受訪問時指，若出現第5波疫情，不排除已接種疫苗的院舍員工都要定期檢測，並因應Delta變種病毒的情況，屆時或縮短至7日內檢測一次。陳志育今早（30日）接受電台訪問時指，香港有機會再爆發疫情，即使院舍員工完成接種疫苗，亦不能排除院舍會再有爆發，因此加強員工檢測是無可避免。

不過，陳提到，如果要院舍員工要外出做檢測，對人手安排有困難，而以往的安排是由檢測公司上門為職員做檢測，如日後有需要縮短至7日內檢測一次，亦希望可以獲得有關安排：

因為職員其實是不可能那麼頻密外出做檢測。

問及若日後當局要求要每兩、三日做一次檢測，院舍職員是否可以做到？他說要視乎當時疫情的爆發，又指現時院舍員工接種率已有8至9成，惟擔心因院舍長者接種率普遍只有2成，認為是非常危險。

其實我們要有心理準備，如果日後病毒不會消失，我們需要與病毒共存，如果沒有打針的長者，他們的處境是相當危險。

至於院舍長者接種疫苗方面，他認為家人的意願是關鍵，雖然有部分家人回心轉意，會安排長者接種疫苗，惟仍有很多家人不想他們接種，認為他們年紀大，亦沒有外出，故認為毋須接種，或對接種有誤解。他又希望為院舍長者進行評估的醫生，更積極鼓勵接種疫苗。

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記者：郭詩詩

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