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【外傭來港】僱主公會指預約酒店房如抽獎　倡推計分制優先滿足急切個案

社會 10:58 2021/08/30

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香港僱傭公會主席陳東風。（資料圖片）

今日（30日）起在印尼或菲律賓完成疫苗接種的外傭可來港工作，需在指定檢疫酒店隔離檢疫21日。香港僱傭公會主席陳東風表示，僱傭公會的會員需要約120至130間房，但最後只成功預約約7至8間，情況如抽獎一樣，只能單方面提交資料交由酒店發落。

陳東風在電台節目中指出，認為要讓最有需要的僱主首先得到滿足，建議政府參考移民計分制，將僱主分為3類，若僱主的家庭有長者或嬰兒需要照顧，可獲較高評分，最有急切需要的第1類，應在兩星期内滿足需求。

陳東風說，僱主對酒店每晚800元的房價感到驚訝，亦認爲不合理，因為同一地區的酒店每晚房價只需大約300至500元，而相關檢疫酒店以往提供隔離檢疫服務，房價亦只需400至500元一晚，今次突然加價，料與本港目前只有一間酒店提供外傭檢疫有關。

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記者：陳麗娜

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