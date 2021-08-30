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【新冠疫苗】聶德權推全民接種不排除限制處所要求　梁子超憂致心理壓力促政府正面解釋

社會 11:08 2021/08/30

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聶德權推全民接種不排除限制處所要求，梁子超憂致心理壓力促政府正面解釋。（經濟日報資料圖片）

本港至今已有6成人口接種首劑新冠疫苗，公務員事務局局長聶德權昨重申要提高接種率，以「全民接種」為目標，亦不排除將來或要求處所施加限制，已接種疫苗人士才可進入。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，現時問題在於對接種疫苗的信心，如推有關措施或令部分人士如長者，產生心理壓力。

呼吸系統科專科醫生梁子超今日(30日)接受港台節目《千禧年代》訪問時指，措施目的是鼓勵接種新冠疫苗，不過本港的接種問題在於信心，對風險通報產生了一些疑慮，特別有長者仍感擔憂；亦如實施健康通行證，可能令部分市民反感，希望政府繼續解說。 

他續指，如涉及必須的日常服務，擔心變成強制措施，令到受影響的市民反感，亦影響到一些必須服務的提供。他又不認同復必泰較科興更適合長者，本港較多長者接種科興，出現嚴重副作用比例較高屬正常，強調兩款疫苗對長者均安全，應盡快接種。

至於是否放寬社交距離措施，梁子超稱如果外防輸入做得好，令社會持續「清零」，可以放寬社交距離措施，但由於不斷有輸入個案，認為對放寬有疑慮；而現時很多地方疫情嚴峻，如要通關，亦需要找些與本港疫情相若的地方比較合理。如要全球通關，便要看全球疫情，以及一旦有疫情爆發，本港的衞生體系能否承擔。

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責任編輯：陳正怡

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