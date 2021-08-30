【養尊處優】抖音拍片大晒巨腩連翹腳也困難　樓南光經歷離婚學佛頓悟人生

▲ 樓南光於社交平台展示發福身型。

現年67歲的樓南光曾於80、90年代活躍於香港影視圈，當中參演電影《殭屍先生》演小隊長阿威最為經典。曾歷婚姻失敗的樓南光早年已覓得「第二春」，跟年輕18載的女友相戀，接觸過佛學後的樓南光對世界、仇恨以及對關係皆有所覺悟。

近年樓南光主力在內地發展，亦開設抖音帳戶分享生活日常。日前樓南光分享一段短片，只見其身型發福不少，挺著大肚腩的他連翹腳也很困難，網民不禁擔憂其健康。

【移民加拿大】樓南光曾居加國終回港尋根 歷婚姻失敗學佛覺悟人生

▲ 樓南光連翹腳也很困難。（取自微博）

樓南光身型肥胖

鮮有在港露面的樓南光，早前於社交平台抖音分享一段短片，片中的樓南光穿上工人褲襯粉色T恤，只見他笑容滿面兼氣色不錯，或許養尊處優下，其身型有點發福，

另外，樓南光突然脫下黑超，之後想做出翹腳的姿勢，可惜由於身型太肥胖之故，他最終要「出手」幫忙才可成功翹腳，連樓南光自己也忍不住笑。樓南光也於微博分享此片段，當中更寫著「#踢腿高能慢动作# 被肚子耽误的帅哥」，67歲的他依然風趣。

網民們提醒樓南光是時候減肥，要好好注意健康，而早前樓南光於微博分享在跑步機上跑步的片段，當中留言自勉：「努力重塑体形，再見大威風，感謝點讚，為自己加油！大家也一起加油吧！」

▲ 近年樓南光主力於內地發展。（取自微博）

自覺年青時脾氣差

現年67歲的樓南光加入演藝圈40餘年，涉獵電視、電影甚至廣播界，代表作絕對要數「殭屍系列」，還有無綫長壽劇集《真情》、《刑事偵緝檔案》等。早於1970年代已經入行的他，當年趕上「移民潮」，於1992年帶同妻女移民加拿大。

入行前曾擔任機場行李服務生、石油氣搬運工人等工作的樓南光，當演員時見證香港影視界的輝煌時期，一日跑遍多個片場趕戲，他曾揚言當年脾氣暴躁、性格惡劣。直到移民加拿大，人生出現了多個讓他「覺悟」的契機。

▲ 樓南光勤做運動減肥，惟未見成效。（取自微博）

高峰期一日跑7組戲，移民後變成零工作，他曾接受TOPick專訪時稱：「以前不明白何謂沉澱，去到加拿大每日在看日出日落，發現原來沉澱這個程序好重要。當一潭池水無興風作浪，慢慢沉澱下來變得清澈，就會見到許多東西，人會變得清醒，看法亦會不再庸俗、變得通透。」

最新影片：七仙羽訪問

於2000年，樓南光回流香港，簽約亞視外，亦為網上電台擔任主持，並擁婚姻調解員專業資格。

此外，他曾到志蓮靜園報讀與調解相關的佛學課程，從而開啟佛學道路：「跟老師相熟後說，起初見到我去上課，我的眼神全程都在緊盯著他看，其實因他講的每字每句都鑿進我腦內，回望才發覺自己過去好『大鑊』，有佛教思想、學會放下後，許多東西都突然顯現眼前，寬恕自己後亦開始寬恕別人。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

展開第二春

樓南光跟妻子于麗芝於2008年離婚，現已達「長者」年紀的他，早年找到「第二春」，提到另一半，他曾笑言：「女友比我年輕18年，怎料大家誤會以為我女友18歲，這誤會幾得意。這個年紀，嘻哈大笑又一日，網上的事情不太著緊了。」

【性騷擾】樓南光講影圈潛規則 自愧以前演出的電影劇情冒犯女性

▲ 近年身型日漸發福。（取自微博）

樓南光亦大方直言二人算是「父女戀」：「接近父女年齡差距了怎樣跟她去計較？我『老嘢』一個她也不介意了，大家都學會包容、犧牲。年底還有外地的工作，完成手頭上的工作再考慮給她名份，有喜事一定通知大家，哈哈哈！」