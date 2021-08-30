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【方皓玟演唱會】伍家朗低調現身撐小明　方皓玟性感開騷未通知日籍老公

娛樂 11:37 2021/08/30

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方皓玟完成紅館演唱會。

方皓玟（Charmaine）昨晚在紅館完成一連四場《LOST n FOUND演唱會》，入行近20年的方皓玟，首度圓夢上開紅館三面台演唱會，「小明」亦大展健身多時的成績。

昨日尾場演唱會，歌手李靖筠、Tyson Yoshi女友、王嘉儀、釗峰等到都有進場支持，港隊羽毛球代表伍家朗也有現身，雖婉拒傳媒拍照，但他事後在IG分享演唱會圖片，以方皓玟歌曲留言：「終於好天氣。」

【方皓玟演唱會】入行近20年首開紅館騷　方皓玟性感上陣大騷馬甲線

在演唱會上，方皓玟以《分手約在雨天》開場後，其後唱出《Freedom》、《TMD》和《To Haters》等快歌，她脫去米白色外套，展示健身成績，大騷完美馬甲線。

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在演唱《超生記》時，她與女舞蹈員共舞，及後在《666》加入的舞蹈員演化更多正念與黑暗面對抗時不甘示弱。在演唱會中段，小明與12位赤裸上身的男舞蹈員同台，並在長枱上唱出《異流》，在聖母像背景下，與眾舞蹈員呈現出名畫「最後的晚餐」一幕，為觀眾帶來視覺上衝擊。

尾場小明兩度Encore，為觀眾送上《Life Is So Beautiful》，為4場個唱完美落幕。 

同場加映：七師傅訪問

小明騷後受訪，指因為氣氛太好，才決定「派福利」為大家安歌，她亦很感動完成4場演唱會。她指今次騷服裝比較性感，加上要跳舞，她明言以藝術行先，沒想衣服是否少布，只要靚及有型就可。

大讚舞蹈員努力

被問有12位猛男伴舞，小明笑指已好滿足，舞蹈員都好努力收身，展示肌肉，小明也說笑不敢告訴老公，又指對方正身在日本，告知對方自己大享艷福，更指他沒看到很可惜。

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方皓玟17年跟日籍創作人安田慎吾結婚，翌年誕下兒子龍加，現時丈夫在日本工作，這兩年因疫情未能到港，方皓玟曾表示夫婦每天以視像見面，也可讓兒子見到爸爸，感覺似遙距婚姻。

小明跟丈夫。（取自IG）

她亦曾跟TOPick表示，雖然分隔兩地，但未有想過移民，因為希望跟喜歡自己的歌迷，留在香港一同經歷不同事件。

撰文 : TOPick柴犬出動

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