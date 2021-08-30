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【MIRROR成員】姜糖要兒子倒模成小姜濤　「前夫」自責身型問題累兒子受苦

娛樂 12:38 2021/08/30

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姜糖把兒子倒模成小姜濤。

由一眾MIRROR鏡妻粉的老公們（前夫）建立的社交平台群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，向來有不少爆笑帖文，自7月初成立以來已累積不少苦主「控訴」被MIRROR搶妻、搶子女。

比如家中貼滿MIRROR成員的應援物、子女唱《蒙著嘴說愛你》、購買鏡仔代言的服裝與產品，日前又有前夫投訴兒子變成「姜濤」！

兒子變迷你版姜濤

事緣一位前夫於群組內上載四張兒子與姜濤的對比圖，寫道「對唔住呀仔… 唔係你死就我亡。我幫你唔到 頂住呀！」從相中所見，小朋友穿上與姜濤相類似的打扮，模仿拍照姿勢，就連戒指、手機殼也不放過，十分認真地化身迷你版姜濤！

前夫又在帖文中「自責」一番，有感身型未能駕馭姜濤的衣著，否則要扮成姜濤、在炎炎夏日身長袖上衣、長褲的就是「前夫」本人：「#都係怪爸爸唔夠fit #唔係阿仔你就唔使咁辛苦」。

    點擊圖片放大
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前夫指相片為冰山一角

帖文上載後惹來網民熱烈討論，前夫於帖文內更新向谷友交代：「多謝大家支持，好開心有呢個group！因為大家都會明白我心裏面嘅感受。個仔變鏡仔，老婆變前妻（依家仲要花姐上身）。」

前夫又大爆自己上載的相片只是冰山一角，或者會有更加精彩的對比照？前夫最後就hashtag「#啊仔開始唔肯定自己叫咩名 #佢好亂呀」實在令人哭笑不得呢！

同場加映：七仙羽訪問

網民落力派Like

帖文現時超過1萬6千人次讚好、400多則回應，有人大直指小朋友是姜濤的未來接班人，建議他可以參加《全民造星 10》。又有人稱讚小朋友樣子可愛、像日本人，也有人注意小朋友的表情十分享受、樂在其中。

網民留言「父債子還.....係時候孝順吓老豆啦」、「明顯地個仔好enjoy前夫睇開啲啦」、「可以做童星」、「睇自拍個笑容 似係自己都幾滿意」、「阿仔應該係日日俾阿媽洗腦」、「自拍嗰張好搞笑」。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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