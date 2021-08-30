【遊逛市集】南豐紗廠周末舉行「想見你」市集　50個品牌攤檔寄木製明信片給親友

▲ 南豐紗廠周末舉行「想見你」市集。

疫情下朋友相見也不容易，在本周六、日（9 月4至5日）於南豐紗廠將舉行「想見你」市集，一於約那個「想見」的朋友閒逛市集，輕鬆見面過周末。

「想見你」市集在南豐紗廠The Annex舉行，是次招募超過 50 個品牌，產品種類多元，包括有機產品、飾物、陶瓷、衣飾、皮革、香薰、水晶、寵物用品、咖啡及花茶等。一眾檔主預備了自己品牌中深具特色的產品，讓大家能發掘獨特的心頭好，從中體驗市集的魅力。

▲ 南豐紗廠周末舉行「想見你」市集招募超過 50 個品牌，充滿文青氣息。

品牌方面，包括香港小店Little Home Store ，提供多款設計獨特的家居木製品，為家居增添自然氣息。Just For Fun為獨一無二的設計，產品以刺繡為主，每一件都是人手一針一線製作而成，充滿著人手製作的質感。

▲ 檔中也有Joirmé香薰蠟燭出售。

在市集內，感受香港手作特色，為自己或摯愛朋友選購獨特禮品後，於市集外，設置了明信片留言牆以及郵箱，讓到來的你能拍照打卡，留下到此一遊的紀念，同時亦可 Tag「想見」的朋友，表達對朋友的想念。

疫情中大家旅行無期，是不是很久沒有寫明信片給親友？來到南豐紗廠，同樣可以把有趣見聞、市集的熱鬧分享出去，主辦單位將每日贈送 130 份木製明信片給前來市集的你，並設有留言牆及郵寄服務，大家可寫下片言隻語，然後選擇把明信片掛在牆上或寄給「想見」的人。

▲ 市集內還有木製明信片，讓你寄予親友。

「想見你」市集

日期︰2021年9月4-5 日（星期六、日）

時間︰12nn至7pm

地點：南豐紗廠The Annex（荃灣白田壩街45號）

記者︰馮柏偉