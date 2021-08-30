【開學日】運輸署料開學日交通繁忙　提醒學生預留充裕乘車時間上學

▲ 運輸署料開學日交通繁忙，提醒學童預留充裕乘車時間。（經濟日報資料圖片）

開學日將至，運輸署提醒，9月1日開學日的交通預計會比較繁忙，本學期起就讀新校的學生，應預先了解要乘搭的交通工具路線，並在開學首日預留充裕的乘車時間；並已提醒各主要公共運輸服務營辦商，當日提供充足的公共運輸服務，以應付乘客需求。

運輸署緊急事故交通協調中心亦將密切監察當日交通及公共運輸服務情況，亦與各公共運輸服務營辦商及有關政府部門保持密切聯繫，並派員到全港各主要地點實地視察，向協調中心匯報最新情況，在有需要時安排加強公共運輸服務，或通知警方協助疏導交通

署方呼籲駕駛人士盡量避免前往學校區，保姆車及校巴司機應小心駕駛，尤其在斜路、窄路或需要掉頭倒車的地方，並謹記切勿超速、超載或將學童單獨留在車上，並應保持車輛清潔衞生並加強消毒，以降低新冠病毒的傳播風險。

而接載幼稚園或小學學生時，必須提供保姆跟車。在設有安全帶的校巴上，司機和保姆在開車前應確保學生已正確佩戴安全帶。家長應盡早與學校、保姆車或校巴營辦商訂定接送子女上學及放學的地點。



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責任編輯：陳正怡