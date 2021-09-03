【若善健談】 差之毫釐

鑽石山沒有鑽石，獅子山沒有獅子， 這些都是香港人知道的事情。世界各地有不同的旅遊勝地均稱「黃金海岸」，名稱卻與黃金扯不上關係，起源地其實來自非洲迦納，在十四世紀年代被葡萄牙發現蘊藏大量金鑛，加上擁有美麗的海灣，才冠以「黃金海岸」的尊號，內裡還包含著辛酸的故事。同樣的名稱，背後卻有著不同的意境和故事，增加事物的認知可令我們穩步向前，了解歷史增加我們選擇的機會。然而，欠缺積極求知的態度，容許謬誤繼續衍生下去，往往會令我們進退失據。

在香港地理上，還有不少典型的例子，例如銅鑼灣山在大圍，西貢街並不在西貢，文字一字之差，往往會有翻天覆地的變化。對於普羅大眾選購藥物而言，有時候產生混淆，分不清「藥房」與「藥行」、「藥妝」或「藥坊」的分別，最終吃虧的還是自己。

根據法例，「藥房」是指已註冊為獲授權毒藥銷售商的處所，並且必須符合法例規定由註冊藥劑師監管。市民平日常見到中間有「Rx」字樣的紅色十字標誌，便是「藥房」專用的標識。法例更訂明該處所在營業時間內，必須有不少於三分之二的時間有註冊藥劑師在處所內當值。簡單來說，有藥劑師坐鎮，才可出售醫生處方藥物。另外，在藥房內的當眼處可以找到藥劑師的姓名、註冊證明書及他們當值時間的告示。購買藥物，包括成藥時均可向藥劑師徵詢意見，他們接受過藥物的專業訓練，可以為我們推薦合適的藥物及建議，如何使用及所需注意的事項。

至於沒有藥劑師駐店的店舖只能銷售一般藥物，如傷風感冒藥。百貨應百客，沒有對與錯，最重要是我們清楚知道自己的需要，盲摸摸的亂闖，像沒有弄清楚地圖一樣，去錯了地方浪費了時間。也許藥業有太多專有的名詞，看見種類繁多的藥物、簡介等已感覺困倦，完全提不起勁再了解下去。不過，服用所有藥物與對待情人一樣，了解多一些才可發展下去，更遑論醫生處方藥物，需要光顧有信譽的「藥房」，配上正貨正藥，減少身體出現偏差的機會，對待身體應持有這種的態度。

香港雖然沒有什麼物質資源，但擁有獅子山下拼搏的心，我們值得投放更多資源在健康身上。香港沒有黃金，也沒有鑽石，但對於擁有積極態度的人，這裡卻充滿著黃金機遇，比鑽石更為珍貴！

秋葵

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