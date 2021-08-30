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【健康檢查】3間學生健康服務中心9月1日起恢復運作　為小一二及中一學生提供健康檢查

社會 11:39 2021/08/30

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石湖墟、大埔及慈雲山伍若瑜學生健康服務中心，將於9月1日恢復運作。(資料圖片)

衞生署今日（30日）宣布，轄下3間學生健康服務中心，包括石湖墟學生健康服務中心、大埔學生健康服務中心，及慈雲山伍若瑜學生健康服務中心，將於9月1日恢復運作，提供周年健康檢查服務給2020/21學年的小一、小二及中一學生。

發言人指，除上述3間學生健康服務中心外，柴灣學生健康服務中心、九龍灣學生健康服務中心、九龍城獅子會學生健康服務中心、藍田學生健康服務中心、沙田學生健康服務中心、南葵涌學生健康服務中心、屯門學生健康服務中心及西環學生健康服務中心亦提供相關服務。家長會獲通知相關健康檢查具體安排。

如有查詢，可於以下服務時間致電相關中心：

星期一至五：上午9時至下午1時、下午2時至6時（公眾假期除外）

*大埔學生健康服務中心逢星期三休息。中心資料詳見有關網頁

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責任編輯：郭詩詩

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