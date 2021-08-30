【健康檢查】3間學生健康服務中心9月1日起恢復運作　為小一二及中一學生提供健康檢查

▲ 石湖墟、大埔及慈雲山伍若瑜學生健康服務中心，將於9月1日恢復運作。(資料圖片)

衞生署今日（30日）宣布，轄下3間學生健康服務中心，包括石湖墟學生健康服務中心、大埔學生健康服務中心，及慈雲山伍若瑜學生健康服務中心，將於9月1日恢復運作，提供周年健康檢查服務給2020/21學年的小一、小二及中一學生。



發言人指，除上述3間學生健康服務中心外，柴灣學生健康服務中心、九龍灣學生健康服務中心、九龍城獅子會學生健康服務中心、藍田學生健康服務中心、沙田學生健康服務中心、南葵涌學生健康服務中心、屯門學生健康服務中心及西環學生健康服務中心亦提供相關服務。家長會獲通知相關健康檢查具體安排。



如有查詢，可於以下服務時間致電相關中心：

最新影片：【湊得輕鬆啲】印裔港生睇劇學廣東話中文奪A 公屋仔科大神科畢業投身金融盼脫貧

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩