【蜘蛛入耳】女學生耳朵痕癢聽到疑似昆蟲振翅聲求醫　照內視鏡驚見蜘蛛「無辜臉」看鏡頭

▲ 女子耳朵痕癢求醫，驚見耳內有蜘蛛。

耳朵痕癢要小心，有機會有異物入耳！台灣一名女大學生日前覺得耳朵痕癢，還聽到有蟲在耳朵振翅的聲音。她隨後求醫，照內視鏡時驚見一隻活蜘蛛！

女學生於討論區Dcard發文，指自己與男友23日吃完飯後，打算騎車去超市。下車拿掉頭盔時，覺得耳朵痕癢，當刻只以為是頭髮卡到耳朵，不過怎樣摸都摸不到頭髮，還聽到有蟲在耳朵的聲音，但聲音只持續了一下就沒了，所以沒多想。

但後來回到家，脫下口罩的一刻，她又聽到有蟲在耳中振翅的聲音！她大為緊張，決定看醫生。

醫生用內視鏡檢查後，表示耳中真的有蟲，而且還不小，是一隻蜘蛛。從相片可見，蜘蛛在耳中「一臉無辜」地看鏡頭。

▲ 蜘蛛「一臉無辜」望鏡頭。

是蜘蛛！！！！！！！還看鏡頭！！！！！！

女事主指，知道是蜘蛛的當下被嚇倒但又覺得好好笑，一開始還以為是會飛的小蟲，所以誤以為是振翅聲，沒想到並不是。就連醫生也指，平常看過很多小蟲，但第一次見到蜘蛛在耳朵中。

醫生還問我要不要拍起來做紀念哈哈哈哈哈哈哈。

隨後，醫生打算用藥水將蜘蛛淹死、取出，不過最後蜘蛛自己逃出來。

▲ 醫生終於捉到蜘蛛。

事件引起網民熱烈討論，不少人覺得非常恐怖，但亦有人覺得那隻蜘蛛的眼神充滿驚恐和無辜，更有其他人分享耳朵入其他昆蟲的經歷。

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耳鼻喉專科醫生：可以橄欖油殺死昆蟲

TOPick曾訪問本港耳鼻喉專科醫生鍾耀基，他表示如昆蟲入耳後在耳道爬行，有機會咬損耳道內壁或鼓膜。他建議可用橄欖油殺死昆蟲，但就提醒如耳膜本身有受損或穿孔，就不應將油灌入耳內，因為橄欖油有機會滲入中耳，令情況惡化。

鍾耀基又提出如有異物入耳，忌以硬物如棉花棒等驅除，可先輕輕地異向後及向上收回耳廓，使耳道伸直，並用電筒檢查耳道情況。

另外，於兒童身上常見的入耳異物包括小鋼珠﹑BB彈﹑豆類﹑昆蟲﹑膠擦﹑棉花棒頭﹑電池等，多塞在耳朵軟骨及硬骨交界處。異物入耳可導致耳朵疼痛，若同時令耳膜或耳道受損，更會導致耳朵出血﹑流膿等，繼而併發形成肉芽或中耳炎，嚴重有機會造成失聰及暈眩情況。

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責任編輯：羅嘉欣