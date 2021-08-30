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【親子好去處】香港浸會大學多媒體學習館　免費入場認識本地農業【內附預約連結】

休閒消費 12:16 2021/08/30

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從漁農自然護理署捐贈予的生物標本，認識地球物種及生物資源。（相片來源：可持續資源館）

周末帶小朋友去玩，不妨到訪這個富教育意義的好去處。由香港浸會大學開設的「可持續資源館」，為香港首個以「生物資源與農業」為主題的體驗學習館，應用4D多媒體影視、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）等多媒體技術，讓大人及小朋友認識生物資源、有機農業和可持續消費等概念，反思當代生活模式。

可持續資源館位於香港浸會大學校園，整個展館佔地約 2,500 呎，分成4個部分， 每位參加者入場前會領取手提電話作導航器，以配合每個展館內的學習內容。 

透過4D電影，體驗因氣候變化而引致的極端天氣、農作瘟疫、糧食危機。（相片來源：可持續資源館）

參加者會了解到全球及香港過度消耗地球資源的現狀，並以180度全景熒幕配合4D特技，上演極具視聽震撼的時空穿梭。另亦可欣賞到生物標本、透過多媒體遊戲技術學習農耕任務、利用 VR 體驗重新審視日常生活習慣。

可以透過多媒體遊戲技術，認識大自然的神秘法則。（相片來源：可持續資源館）

走進模擬消費的百貨公司，了解現代的生活模式背後的生態代價。（相片來源：可持續資源館）

可持續資源館免費入場但必需於網上預約，參觀時間約1小時，設有導賞服務。每日設有4節時段，每節最多接待16人，並遵從限聚令4人規定分組，適合5歲或以上小朋友，網上預約可按此

可持續資源館

地址：香港浸會大學陳瑞槐夫人胡尹桂女士持續教育大樓12樓1202室

查詢：3411 7164 

開放時間：星期二至日（逢星期一休館）

記者：張頌婷

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